Neuer "Herr der Ringe"-Film wird um ein Jahr verschoben

Der Starttermin für den neuen Herr der Ringe-Film "Die Jagd nach Gollum" verzögert sich laut Filmstarts.de um ein ganzes Jahr. Statt wie ursprünglich geplant im Dezember 2026 wird das Fantasy-Abenteuer nun wohl erst ein Jahr später in die Kinos kommen. Das bestätigte jetzt Regisseur und Gollum-Darsteller Andy Serkis gegenüber The Direct. Momentan befinde man sich noch mitten im Schreibprozess: "Es sollte ursprünglich Dezember 2026 sein. Es wird nun Dezember 2027", erklärte Andy, der betonte, dass allein die Vorbereitungen mehrere Monate dauern werden.

Die Dreharbeiten in Neuseeland starten nun erst 2026, während das Drehbuch noch dieses Jahr finalisiert und intensiv vorbereitet wird. Auch die Nachbearbeitung des Films wird durch seine aufwendigen visuellen Effekte viel Zeit in Anspruch nehmen. Laut Andy Serkis sei es unerlässlich, ausreichend Vorbereitungen zu treffen, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Im Film wird Andy erneut durch das Motion-Capture-Verfahren in die Rolle des rätselhaften Wesens Gollum schlüpfen. Auch Ian McKellen (85) wird in seiner Paraderolle als Gandalf dabei sein, was bereits viele Erwartungen bei den Fans schürt.

Die Verzögerung bedeutet zwar eine längere Wartezeit für die Fans, der Hype um das Projekt bleibt trotzdem ungebrochen. Bereits 2024 hatte man auf der Comic Con erste Details verraten, darunter auch, dass "Die Jagd nach Gollum" noch ein Arbeitstitel sei. Gerüchte, ob auch andere Stars wie Orlando Bloom (48) oder Cate Blanchett (55) mitwirken könnten, blieben bislang unbeantwortet, sorgen unter Fans aber weiterhin für Gesprächsstoff. Peter Jackson (63) erklärte damals, es sei noch zu früh, um über die endgültige Besetzung oder den finalen Titel zu sprechen, das Team wolle aber eng an den Werken von J.R.R. Tolkien bleiben. Fans müssen sich also noch etwas gedulden, können aber auf eine epische Inszenierung hoffen.

Anzeige Anzeige

ActionPress/REX FEATURES LTD. Andy Serkis, "Herr der Ringe"-Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images / Peter Macdiarmid "Herr der Ringe", Filmklappe

Anzeige Anzeige

Anzeige