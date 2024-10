Christopher Lee (†) wird zu "Herr der Ringe" zurückkehren

Christopher Lee (✝93) wird im kommenden Mittelerde-Film "Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim" erneut als Saruman zu hören sein, obwohl der legendäre Schauspieler bereits 2015 verstorben ist. Das Produktionsstudio hat eine einzigartige Lösung gefunden, um Christophers ikonische Stimme zum Leben zu erwecken: Durch die Nutzung von Archivaufnahmen wird der Schauspieler posthum Teil des neuen Mittelerde-Abenteuers. Die Entscheidung wurde durch den Segen seiner Frau, Birgit Kroencke, ermöglicht, die den Filmemachern ihr Einverständnis zur Nutzung der Aufnahmen gab. Der Starttermin für den Film wurde auf den 12. Dezember 2024 gesetzt.

Philippa Boyens, Drehbuchautorin des Films, sagte in einem Interview mit The One Ring, dass sie Christophers Stimme aus früheren Produktionen verwendet hätten. Eine besondere Zeile aus "Der Hobbit", nämlich "Brauchen Sie Hilfe, Milady?", diente als Grundlage für Sarumans Dialog in "Die Schlacht der Rohirrim". Das Team hat kreative Bearbeitungen angewendet, um die Stimme an ihren neuen Kontext anzupassen. Anstatt einen neuen Schauspieler mit einer ähnlichen Stimme zu wählen, entschieden sie sich für den authentischen Klang des Briten, was dem Film eine besondere Authentizität verleiht.

Christopher, bekannt für seine Rollen als Dracula und zahlreiche hochkarätige Filme, war ein echtes Multitalent. Neben seinen schauspielerischen Leistungen hat er als Sänger Opernarien und Heavy-Metal-Alben aufgenommen. Der Kult-Bösewicht, der mehrere Sprachen fließend sprach und zum Ritter geschlagen wurde, hatte eine Karriere, die über sieben Jahrzehnte umfasste. Viele seiner Kollegen lobten seine Professionalität und seine Fähigkeit, eine tiefgreifende Präsenz auf der Leinwand zu schaffen. Mit seiner Rückkehr als Saruman, wenn auch durch technische Mittel, bleibt sein Vermächtnis sowohl für seine Fans als auch für die Filmbranche lebendig.

Christopher Lee als Saruman in "Der Herr der Ringe: Die zwei Türme"

Getty Images Christopher Lee

