Diese Serie dominiert die Emmy-Nominierungen

Die ersten Nominierungen der Daytime Emmys 2025 wurden bekannt gegeben – und dabei hat vor allem "Schatten der Leidenschaft" abgeräumt. Die beliebte Serie ist in den Kategorien "Beste Dramaserie", "Beste Schauspielerin" und "Bester Schauspieler" vertreten. Neben ihr gehen "General Hospital" und "Zeit der Sehnsucht" ins Rennen um den Titel als "Beste Dramaserie", wie Gold Derby berichtet. Die Verleihung wird am 17. Oktober in Pasadena, Kalifornien, stattfinden.

"Schatten der Leidenschaft" stellt allein vier Schauspielerinnen unter den sechs Nominierten in der Kategorie "Beste Schauspielerin": Sharon Case, Eileen Davidson, Melissa Claire Egan und Michelle Stafford. Hinzu kommen Nancy Lee Grahn und Laura Wright von "General Hospital". Im Bereich "Bester Schauspieler" ist die Konkurrenz ausgeglichener, hier finden sich mit Peter Bergman ("Schatten der Leidenschaft"), Eric Martsolf, Greg Rikaart, Paul Telfer (alle "Zeit der Sehnsucht") und Dominic Zamprogna ("General Hospital") Vertreter aller drei nominierten Serien.

"Schatten der Leidenschaft", das bereits seit 1973 als fester Bestandteil der Soap-Landschaft gilt, hat in den letzten Jahrzehnten eine treue Fangemeinde aufgebaut. Die Serie dreht sich um die rivalisierenden Familien Newman und Abbott und bietet eine explosive Mischung aus Intrigen, Liebe und familiären Konflikten. Besonders für Schauspieler wie Peter Bergman ist die Nominierung ein weiterer Erfolg in einer langjährigen Karriere, die er bereits 1989 mit seinem Einstieg in die Serie begann.

Getty Images Peter Bergman, Dayanara Torres Delgado und Michelle Stafford am Set von "Schatten der Leidenschaft"

Getty Images Eileen Davidson bei den Variety's Creative Impact Awards

Getty Images Der Cast von "Schatten der Leidenschaft bei den Daytime Emmys 2018

