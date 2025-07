Brooklyn Peltz-Beckham wird wegen Privatkoch verspottet

Brooklyn Peltz-Beckham (26), der älteste Sohn von David (50) und Victoria Beckham (51), hat seine Fans kürzlich mit einem Kochvideo auf Instagram unterhalten, in dem er zeigte, wie man einen Chicken-Caesar-Wrap zubereitet. Doch was die Aufmerksamkeit vieler auf sich zog, war der überraschende Hintergrund des Videos: Ein privater Koch in voller Arbeitskleidung war für einen kurzen Moment zu sehen, während Brooklyn an der Pfanne stand und sein kulinarisches Können präsentierte. Die ironische Szene blieb nicht unbemerkt und die Kommentare zu dem Beitrag – viele davon humorvoll – überschlugen sich: "Hat noch jemand den Koch im Hintergrund gesehen?" oder "Warum ist da ein Koch hinter ihm?"

Das Video war nicht nur eine Anleitung, sondern diente ebenso dazu, Brooklyns eigene Hot-Sauce-Marke Cloud23 zu bewerben, die er letztes Jahr auf den Markt gebracht hat. Berichten zufolge liebt der angehende Hobbykoch es, für seine Frau Nicola Peltz (30) zu kochen, auch wenn diese manchmal als seine "Sous-Chefin" einspringt. In einem früheren Interview erklärte Brooklyn, dass das Kochen ihn entspanne und er sich dabei oft von seinen Hunden Gesellschaft leisten lasse. Gleichzeitig sorgt ein möglicherweise andauernder Streit innerhalb der Familie Beckham für Schlagzeilen, da sich Brooklyn und Nicola in letzter Zeit von familiären Anlässen ferngehalten haben, darunter auch der 50. Geburtstag seines Vaters David Beckham.

Hinter den Kulissen scheint die Beziehung zwischen Brooklyn und seinen berühmten Eltern angespannt, obwohl es stets öffentliche Bekundungen von Liebe seitens David und Victoria gibt. Die Spannungen sollen sich auch auf die jüngeren Mitglieder der Familie auswirken, besonders auf Harper Seven Beckham, die am 10. Juli ihren 14. Geburtstag gefeiert hat. Laut Insidern hatten Harper und Brooklyn früher ein enges Verhältnis, das mittlerweile gelitten haben könnte. Während David und Victoria zuletzt mit Posts voller Nostalgie und Familienbilder an alte Zeiten erinnerten, bleibt unklar, ob Brooklyn zu einem versöhnlichen Schritt bereit ist – ein Thema, das die mediale Aufmerksamkeit weiterhin auf sich zieht.

Getty Images Brooklyn Peltz-Beckham, 2022

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Sohn von David und Victoria Beckham

Instagram / victoriabeckham Brooklyn Beckham mit seiner Schwester Harper und seiner Frau Nicola

