Matthias und Ruby O. Fees gemeinsamer Film spaltet die Fans

Der neue Mystery-Thriller "Brick" mit Matthias Schweighöfer (44) und Ruby O. Fee (29) ist seit dem 10. Juli 2025 auf Netflix verfügbar und sorgt für hitzige Diskussionen bei den Zuschauern auf Instagram. Viele Fans waren begeistert davon, die Schauspieler, die auch privat ein Paar sind, auf der Leinwand gemeinsam erleben zu dürfen. Die Meinungen zum Film gehen jedoch weit auseinander. Während einige Zuschauer den Streifen feiern und loben, gibt es auch harsche Kritik, die kein gutes Haar an dem Werk lässt. So heißt es beispielsweise: "Schlechtester Film aller Zeiten, den ich je gesehen habe", aber auch "Gerade geschaut und wir fanden ihn richtig gut!"

Die positiven Kommentare auf Social Media zeigen, dass "Brick" durchaus bei einem Teil des Publikums gut ankommt. Fans ziehen sogar Vergleiche zu Erfolgsformaten wie "Maze Runner" und betonen, wie spannend sie die Geschichte fanden. Aber nicht alle sind so angetan: Kritische Stimmen bemängeln die Dialoge, die sie teilweise als "langweilig" und "zäh" empfanden. Einzelne Zuschauer schrieben, dass der Film "zum Einschlafen" sei und sie sich nur "mühsam durchquälen" konnten. Diese unterschiedlichen Resonanzen könnten für Matthias und Ruby enttäuschend sein, obwohl Netflix noch keine offiziellen Zuschauerzahlen vorgelegt hat.

Matthias und Ruby, die seit längerer Zeit ein Paar sind, haben bereits mehrmals gemeinsam vor der Kamera gestanden. Privat scheinen die beiden bestens harmonieren zu können, was sich immer wieder in Interviews und Social-Media-Beiträgen zeigt. Während Ruby im Film den Part einer Frau übernimmt, die ihre Beziehung hinterfragt, bringt Matthias den nötigen Mystery-Faktor ein. Fans, die das Paar schätzen, dürften sich freuen, die beiden in einer Geschichte zu erleben, die von Spannung und emotionalen Herausforderungen geprägt ist. Auch wenn "Brick" nicht jedem zusagt, ist klar: Ruby und Matthias sind ein Team, das sowohl beruflich als auch privat einen bleibenden Eindruck hinterlässt.

Getty Images Schauspieler Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer, Juli 2025

Getty Images Ruby O. Fee and Matthias Schweighöfer im Juli 2025

Getty Images Matthias Schweighöfer and Ruby O. Fee, Mai 2024