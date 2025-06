YouTube-Star Mikayla Raines (29) begeht Suizid nach Mobbing

Der tragische Tod von YouTube-Star Mikayla Raines erschüttert die Welt der sozialen Medien. Die erst 29-jährige Gründerin der Non-Profit-Organisation SaveAFox, bekannt für ihre Arbeit im Tierschutz, wurde von Millionen online bewundert: Auf YouTube hatte sie über 2 Millionen Follower, auf Instagram mehr als 500.000. Doch der Ruhm brachte auch Schattenseiten mit sich. Ihr Ehemann Ethan bestätigte in einem emotionalen Video auf Instagram, dass Mikayla Suizid beging – laut ihm, nachdem sie über Jahre Opfer von Mobbing war. Besonders betroffen zeigte er sich darüber, dass selbst Menschen aus ihrem näheren Umfeld sie mit "Beleidigungen und Beschuldigungen" verletzt hätten.

Ethan berichtete, dass Mikayla trotz ihres sensiblen Wesens lange versucht habe, den psychischen Schmerz zu bewältigen, der durch das Cybermobbing ausgelöst wurde. Doch in letzter Zeit seien die Angriffe immer heftiger geworden. "Sie konnte es einfach nicht länger ertragen", erklärte er. In seinem Video schilderte Ethan eindringlich die traumatische Erfahrung, seine Frau leblos zu finden und vergeblich versucht zu haben, sie wiederzubeleben. Er appellierte an die Menschen, ihre Worte und deren Konsequenzen ernst zu nehmen: "Worte haben reale, schreckliche Auswirkungen."

Neben ihrer Hingabe zu Tieren war Mikayla auch eine liebende Ehefrau und Mutter. Ethan sprach herzzerreißend über die Auswirkungen ihres Todes auf ihre gemeinsame Tochter Freya, die nun versuchen muss, das Fehlen ihrer "Mommy" zu verstehen. Trotz seines immens schweren Verlustes will Ethan das Lebenswerk seiner Frau fortführen und ihre Mission im Tierschutz weiterführen. Mikayla hatte ihr Leben der Rettung von Tieren, insbesondere von Füchsen aus Pelzfarmen, gewidmet. "Ich werde Mikaylas Licht nicht erlöschen lassen", betonte er und versprach, so viele Tiere wie möglich zu retten.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

