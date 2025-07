Topfit: Jürgen Klopp zeigt sich sichtlich schlank auf Event

Jürgen Klopp (58) beeindruckte jüngst bei der Jubiläumsparty im Europa-Park Rust mit seinem Auftritt. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des beliebten Freizeitparks in Baden-Württemberg zog der ehemalige Erfolgscoach aus Deutschland die Blicke auf sich, wie Bild berichtete: Sonnengebräunte Haut, volles Haar und ein lässig ergrauter Bart rundeten seinen Look und seine durchtrainierte Figur ab. Besucher waren begeistert von seinem strahlenden Lächeln und seiner Fitness – mit 58 Jahren erschien der frühere Trainer fast so athletisch wie ein aktiver Spieler. Allerdings dürfte sein aktuelles Gewicht wohl unter den 83 Kilo liegen, die in der historischen Spielerstatistik von Mainz 05 vermerkt sind.

Seit seinem Abschied vom Trainerdasein beim FC Liverpool hat der einstige Coach vom BVB (2008 bis 2015) einen neuen beruflichen Weg eingeschlagen. Er ist als "Head of Global Soccer" beim Getränkekonzern Red Bull seit Anfang des Jahres tätig. Das Angebot, 2023 Bundestrainer der DFB-Nationalelf zu werden, schlug er aus, um Liverpool durch die damals durchwachsene Saison zu helfen, wie er im Interview mit Welt am Sonntag erklärte. Was immer blieb, war die Leidenschaft für Bewegung, die er sich bewahrt hat: Skifahren, Padel spielen oder das Training auf dem Laufband und Indoor-Bike gehören fest zu seinem Alltag. Über genaue Zahlen schweigt er, aber das Resultat spricht für sich.

Schon zuvor bewies der ehemalige Trainer, wie sehr er sportliche Herausforderungen schätzt. Erst vor wenigen Monaten präsentierte er auf Social Media stolz seine Fähigkeiten auf der Skipiste – ein breites Lächeln inklusive. Jürgen betonte dabei, welch Freude ihm der Wintersport macht, und zeigte sich in voller Action auf schneebedeckten Bergen. Privat legt er großen Wert auf seine Familie: Seit dem Sommer 2023 ist Jürgen obendrein Großvater. Er bestätigte selbst, dass sein Stiefsohn aus der zweiten Ehe mit Ulla Vater geworden ist. Sein Sohn Marc, ein ehemaliger Nachwuchsfußballer, schien beruflich in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, musste jedoch aufgrund von Knieproblemen früh seine Sportlerkarriere beenden. Wie Gala berichtete, gründete er schließlich die Agentur Onside Sports, die Off-Season-Aktivitäten für Fußballteams organisiert.

Getty Images Jürgen Klopp, Januar 2025

Instagram / kloppo Jürgen Klopp im Skiurlaub, Dezember 2024

Getty Images Jürgen Klopp