Jahrelanger Streit: Iris Klein und Danni haben ihn geklärt

Iris Klein (58) und Daniela Büchner (47) haben überraschend ihre jahrelangen Streitigkeiten beigelegt. Auf die Frage eines Fans, ob die Goodbye Deutschland-Bekanntheit eine gute Freundin von ihr sei, hat sich Iris in einer Instagram-Fragerunde geäußert: "Wir haben uns ausgesprochen und mögen uns wieder." Diese Antwort kommt wohl für einige sehr überraschend, da die beiden Frauen über Jahre hinweg immer wieder öffentlich aneinandergeraten waren. Danni selbst schien sich sehr über die Aussage zu freuen und repostete die Worte von Iris in ihrer eigenen Instagram-Story – mit zwei Herzen als Reaktion.

Der Grund für die Streitigkeiten liegt bereits Jahre zurück. Nachdem Oliver Pocher (47) 2020 Iris' Tochter Jennifer Frankhauser (32) aufs Korn nahm, wagte Danni es trotzdem, mit dem Comedian einen Livestream auf Social Media zu starten. Offenbar ein Unding für die Mutter von Daniela Katzenberger (38)! Es folgten öffentliche Seitenhiebe beider Seiten. Vor wenigen Wochen thematisierte die fünffache Mutter den Streit im Podcast "Hey Olli" und schilderte ihre Sicht der Dinge. "In der Corona-Zeit hat sie mich hardcore gemobbt. 'Gemobbt' in dem Sinne, dass sie mich überall schlecht gemacht hat", erinnert sie sich und fügt hinzu: "Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Meine Tochter hat irgendwo was gesagt gegen ihren Schwiegersohn – ich weiß das alles nicht mehr."

Vor rund zwei Jahren war der Ton zwischen den beiden noch deutlich rauer. Damals steckte Iris mitten in der Trennung von Peter Klein (58), nachdem bekannt wurde, dass er Gefühle für Yvonne Woelke (45) entwickelt hatte. Die 58-Jährige sprach regelmäßig über das unschöne Liebes-Aus mit ihrem Ex. Während Iris in ihrer Social-Media-Story Klartext sprach und Dannis Verhalten kritisierte, warf sie der Reality-TV-Bekanntheit sogar vor, ihre eigene Geschichte für die Presse auszuschlachten. "Sie selbst hat ja damals sogar den Tod von ihrem Mann ausgeschlachtet – aber mir dann irgendwie was verbieten...", polterte Iris.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und Daniela Büchner, Realitystars

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, Juli 2025

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Januar 2025