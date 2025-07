Richard Dreyfuss: "Der weiße Hai"-Star schwer erkrankt

Richard Dreyfuss (77), bekannt aus dem Filmklassiker "Der weiße Hai", machte seinen Fans kürzlich eine traurige Mitteilung. Der 77-Jährige sollte ursprünglich anlässlich des 50. Jubiläums des Films bei der Veranstaltung Shark Con teilnehmen, musste seinen Auftritt jedoch aus gesundheitlichen Gründen absagen. In einem Video, das auf dem Instagram-Kanal der Veranstaltung geteilt wurde, zeigte sich der Oscar-Preisträger geschwächt und in eine Decke mit "Jaws"-Motiv gehüllt. Der Schauspieler erklärte, er leide an einer akuten, viralen Bronchitis und könne die fünfstündige Flugreise aus medizinischen Gründen nicht antreten.

Die Diagnose kam laut seiner Ehefrau Svetlana Erokhin, die ebenfalls in dem Video zu Wort kam, erst kürzlich hinzu. Richard, der bereits seit 2010 mit Parkinson lebt, entschuldigte sich bei seinen Fans für die Absage. Besonders betonte er, dass er niemanden anstecken oder seinen eigenen Zustand verschlechtern wolle. Die Organisatoren der Shark Con teilten mit, dass bereits bezahlte Autogramme und Fotopakete automatisch erstattet würden. Auf das Video folgten zahlreiche Reaktionen: Viele Fans wünschten dem Schauspieler gute Besserung, Prominente wie Sharon Stone (67) und Jake Busey (54) äußerten ebenfalls ihre Anteilnahme und Unterstützung.

Richard Dreyfuss erlangte in den 1970er Jahren mit Filmen wie "American Graffiti" und "Der weiße Hai" weltweiten Ruhm. Für seine Rolle in "Der Untermieter" wurde er später mit dem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Privat ist er seit 2006 mit seiner dritten Ehefrau Svetlana verheiratet, die ihn auch in schwierigen Zeiten – wie nach seiner Parkinson-Diagnose – unterstützte. In Interviews gewährte Dreyfuss immer wieder Einblicke in sein bewegtes Leben und seinen Umgang mit gesundheitlichen Herausforderungen. Seine Fans schätzen ihn nicht nur als talentierten Schauspieler, sondern auch für seine Offenheit und seinen Lebensmut.

Richard Dreyfuss beim TCM Classic Film Festival 2023

Richard Dreyfuss bei der " Winter Television Critics Association Press Tour" 2017

Richard und Harry Dreyfuss 2000 in Los Angeles

