NFL-Star Bryan Braman (†38) stirbt nach langem Krebskampf

Bryan Braman (✝38), ehemaliger NFL-Linebacker und Super Bowl-Champion, ist im Alter von nur 38 Jahren gestorben. Wie TMZ berichtet, bestätigte sein Agent Sean Stellato die traurige Nachricht am Donnerstag: Der frühere Spieler der Philadelphia Eagles sei nach einem langen Kampf gegen eine seltene und aggressive Krebsform verstorben. Die Erkrankung hatte laut einer GoFundMe-Seite, die zur Unterstützung von Bryan eingerichtet wurde, eine intensive Rund-um-die-Uhr-Behandlung erfordert.

Viele seiner ehemaligen Teamkollegen trauerten bereits öffentlich um den Athleten. Der frühere Defensive End J.J. Watt (36), der in Houston an Bryans Seite gespielt hatte, zollte ihm auf der Plattform X Tribut: "Ruhe in Frieden, Bruder. Du bist viel zu früh gegangen." Der 38-Jährige wurde nicht nur für seine Energie und Leidenschaft auf dem Spielfeld geschätzt, sondern auch für seine positive Ausstrahlung abseits davon. Freunde, Familie und Fans erinnern sich nun an den Ausnahmesportler und die Spuren, die er in der NFL und bei denen, die ihm nahestanden, hinterlassen hat.

Bryan begann seine Football-Karriere 2011, als er sich den Houston Texans als ungedrafteter Free Agent anschloss. Nach drei Jahren bei den Texans zog es ihn zu den Philadelphia Eagles, wo er insgesamt vier Spielzeiten verbrachte. Sein größter Moment kam 2018, als er mit den Eagles einen historischen Sieg gegen die New England Patriots und Tom Brady (47) beim Super Bowl LII erringen konnte. Trotz operativer Eingriffe und intensiver medizinischer Maßnahmen verschlechterte sich sein Gesundheitszustand zuletzt rapide, wie die Familie in einem Update am 20. Juni mitteilte.

Getty Images Bryan Braman, Juli 2018

Getty Images Bryan Braman, Oktober 2014

Getty Images Bryan Braman, Juli 2018

