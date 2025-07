Menowin Fröhlich und seine Neue gehen wohl getrennte Wege

Menowin Fröhlich (37) hat in einer emotionalen Instagram-Story bekannt gegeben, dass er und seine neue Partnerin offenbar wieder getrennte Wege gehen. "Ich habe mich jetzt getrennt und lebe von nun an alleine und versuche wirklich alles, damit es den Kids gut geht", erklärt der Sänger. Laut Menowin macht er aktuell eine schwere Zeit durch, in der er viele Angriffe auf seine Person erlebt: "Menschen versuchen, mir öffentlich zu schaden und zeigen euch aber ein falsches Gesicht."

Der Musiker scheint mit der Situation schwer zu kämpfen, gerade weil seine Vergangenheit oft zum Thema gemacht wird. "Alle ziehen sich an meiner Vergangenheit hoch und nutzen meine Herzlichkeit für ihren Nutzen", fügt der Realitystar hinzu. Wann genau das abrupte Liebes-Aus erfolgte, bleibt unklar. Ebenso macht Menowin zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben zu den genauen Hintergründen oder den Umständen, die offenbar zur Trennung führten.

Noch vor wenigen Wochen hatte Menowin mit seiner neuen Liebe für Schlagzeilen gesorgt. Damals präsentierte er sich glücklich verliebt auf Social Media und ließ die Welt an seinem frischen Glück teilhaben. Mit innigen Fotos und liebevollen Statements betonte er, wie stark er und seine damalige Partnerin inmitten von Kritik und Widerständen zueinander stehen. Sein Bekenntnis zu der Beziehung wurde jedoch nicht von allen Fans gut aufgenommen, da kurz zuvor die Trennung von seiner Ehefrau Şenay erfolgt war.

Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich und eine unbekannte Frau, Juli 2025

Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich im Mai 2025

Instagram / senayfroehlich Menowin Fröhlich mit seiner Frau Şenay, 2019