Nach Hochzeit: Sarah Connors Schwester Lulu ist schwanger

Lulu Lewe, die Schwester von Popstar Sarah Connor (45), erwartet ihr erstes Kind! Die freudige Nachricht wurde nun von der Bild-Zeitung bekannt gegeben. Vor fünf Jahren hatte Lulu ihre große Liebe Bastian Scheibe geheiratet, und das Paar könnte jetzt offensichtlich nicht glücklicher sein. Beide sehen in dem Baby wohl ein absolutes Wunschkind. Lulu, die zuletzt durch ihre abenteuerliche Teilnahme an Let's Dance auffiel, hat sich bisher aber noch nicht selbst zu den süßen News geäußert.

Lulu und Bastian verbindet eine inzwischen fast zehnjährige Liebesgeschichte. Das Paar lernte sich 2015 in einem Club kennen, und Bastian soll von Anfang an von Lulus "schönen Augen" verzaubert gewesen sein. Ihre Verlobung und Hochzeit erfolgten in Rekordzeit: Nur zwei Wochen nach dem romantischen Antrag auf dem Eiffelturm gaben sich die beiden standesamtlich das Jawort – ganz ohne Trauzeugen oder Ringe. Drei Jahre später feierten sie eine weitere Hochzeit mit einer freien Zeremonie im Kreis von Familie und Freunden. Nun krönt das bevorstehende Baby ihr Liebesglück.

Auch beruflich hat Lulu stets ihrer berühmten Schwester Sarah nachgeeifert. Bereits im Alter von neun Jahren trat sie in dem Musikvideo zu Sarahs Hit "From Sarah with Love" auf und spielte dort die jüngere Version ihrer Schwester. Die Ähnlichkeit zu Sarah ist nicht nur äußerlich erstaunlich, auch musikalisch wagte sich Lulu mit Songs wie "Crush on You" in die Fußstapfen der Weltstar-Schwester. Doch statt große Bühnen zu erobern, scheint für Lulu nun die Familie an erster Stelle zu stehen.

Getty Images Lulu Lewe 2024 in Berlin

Instagram / lvlv.mvsic Basti Scheibe und Lulu Lewe im August 2020

RTL / Arya Shirazi Lulu, Sängerin

