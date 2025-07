Überraschung bei "Bares für Rares": Verkäufer singt für alle

Georg Terlutter, ein 87-jähriger Maschinenschlosser aus Harsewinkel, sorgte in der neuesten Folge der ZDF-Trödelshow Bares für Rares für einen denkwürdigen Moment. Mit einem alten Werbeschild der Firma Miele im Gepäck, das jahrelang in seinem Keller gelegen hatte, trat er vor die Händler. Ursprünglich hatte Georg auf einen Verkaufspreis von 200 Euro gehofft, doch die Expertise von Colmar Schulte-Goltz (52) bezifferte den Wert aufgrund des neuwertigen Zustands auf 200 bis 250 Euro. Im Händlerraum entbrannte schließlich ein Bieterwettstreit, der den Preis auf beeindruckende 300 Euro steigen ließ – den Zuschlag erhielt Markus Wildhagen (59).

Doch bevor Georg den Raum mit den 300 Euro verließ, sorgte er für eine unerwartet emotionale Überraschung. Der sympathische Verkäufer, der bereits mit seiner Geschichte das Publikum und die Händler berührt hatte, drehte sich noch einmal um und bat darum, ein Abschiedslied singen zu dürfen. Mit einer gefühlvollen Darbietung von Lale Andersens "Einmal sehen wir uns wieder" versetzte er die Händler in Staunen und schuf einen unvergesslichen Moment in der Sendung. "Was für ein schöner Abschluss", kommentierte Markus Wildhagen, während der gesamte Raum applaudierte.

Während Georg mit seiner Darbietung die Herzen aller eroberte, steht seine Teilnahme exemplarisch für die Vielfalt an Geschichten, die "Bares für Rares" so beliebt machen. Die Experten – darunter Colmar Schulte-Goltz – und Händler wie Susanne Steiger (42) und Walter Lehnertz tragen dazu bei, die Sendung zu einem besonderen Erlebnis zu machen, bei dem nicht nur die Objekte, sondern auch persönliche Geschichten und überraschende Momente im Mittelpunkt stehen. Besonders Georgs spontane Gesangseinlage wird Zuschauern und Beteiligten sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben.

Anzeige Anzeige

ZDF / Frank W. Hempel Horst Lichter und die "Bares für Rares"-Händler

Anzeige Anzeige

Instagram / annika_rassbach Annika Raßbach (zw. v. l.) und Horst Lichter mit "Bares für Rares"-Experten, Februar 2025

Anzeige Anzeige

ZDF/Frank Beer Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel

Anzeige