Kurz vorm Umstyling: Dieses "Beauty & The Nerd"-Paar fliegt

Am Donnerstagabend steht bei Beauty & The Nerd das große Umstyling an. Doch vor dem lang ersehnten Ereignis muss noch ein Team die Villa verlassen. Kurz bevor der Star-Designer Kilian Kerner den Nerds ein Make-over verpasst, kommt es zu einer Nominierung, bei der die verbliebenen sechs Beauty-Nerd-Paare ein anderes Team rausvoten müssen. Anna und Sascha erhalten die meisten Stimmen, was Sascha im Einzelinterview als "Verschwörung" bezeichnet. Besonders bitter: Selbst Annas Freundin Maria Bell stimmt gegen das Duo, allerdings nur, weil ihr Teampartner Darius eigenmächtig entscheidet.

Die Stimmen gegen Anna und Sascha sind eindeutig – ein Exit-Quiz als letzte Chance wird ihnen nicht eingeräumt. Statt sich auf das kommende Umstyling freuen zu können, müssen sich Anna und der 3D-Druck-Drachen-Nerd Sascha nun also nur noch auf den Abschied einstellen. Anna zeigt sich vor allem traurig darüber, dass Sascha dieses Highlight der Show verpassen wird. Die Radiomoderatorin lässt jedoch ihren Optimismus aufblitzen. "Ich ziehe das Umstyling trotzdem durch. Ich werde Sascha umstylen!", verspricht sie ihrem Teampartner.

Von anfangs acht Paaren kämpfen nun nur noch fünf Paare um den "Beauty & The Nerd"-Gewinn und das Preisgeld von 50.000 Euro. Mit im Rennen sind noch der Zauber- und Spielkarten-Nerd Hai und seine Teampartnerin, das Playmate Julia Römmelt (31). Auch die ehemalige GNTM-Kandidatin Elsa Latifaj und ihr Partner, der Fantasy-Nerd Aaron, kämpfen sich trotz zahlreicher Streitereien von Runde zu Runde. Die Reality-TV-Bekanntheit Laura Maria Lettgen und der Gamer Sammy sind mittlerweile ein eingespieltes Team, und auch der Film- und Gaming-Nerd Darius und seine Teampartnerin Maria Bell zeigen nach wie vor Kampfgeist. Die Runde komplett machen der männliche Beau Max Bornmann und seine Nerdin Sarah.

Joyn/Benjamin Kis Die Beautys von "Beauty & The Nerd" Staffel sechs

Joyn/ Benjamin Kis Sascha, "Beauty & The Nerd"-Kandidat 2025

Joyn/Benjamin Kis Anna Orlova, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

