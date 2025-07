Scarlett Johansson dreht Mafia-Thriller in Queens

Scarlett Johansson (40) ist zurück am Set! Am vergangenen Donnerstag drehte die Schauspielerin Szenen für ihren neuen Film "Paper Tiger" in Queens, New York. An ihrer Seite: Adam Driver (41), der mit einem graubraunen Anzug und grüner Krawatte vor der Kamera stand. Auf Fotos, die Just Jared vorliegen, zeigte sich Scarlett mit einem lockigen Bob in einem blauen Oberteil und einer beigefarbenen Hose. Die Dreharbeiten fanden vor einem Haus statt und zogen schnell die Blicke der Anwohner auf sich.

In "Paper Tiger" dreht sich alles um zwei Brüder, die den amerikanischen Traum verfolgen, jedoch in die Fänge korrupter Machenschaften geraten, als die russische "Mafiya" ihre Familie ins Visier nimmt. Neben Scarlett und Adam wird auch Miles Teller (38) in dem Film mitspielen. Nachdem die Dreharbeiten bereits im Juni begonnen hatten, musste Scarlett eine kurze Pause einlegen, um weltweit ihren aktuellen Blockbuster Jurassic World: Die Wiedergeburt zu promoten, der mittlerweile in den Kinos läuft. Trotzdem scheint die Schauspielerin nun wieder Vollgas am Filmset zu geben.

Scarlett ist bekannt dafür, sich mit voller Hingabe auf ihre Projekte zu konzentrieren, doch auch ihr Privatleben hält sie stets im Gleichgewicht. Die beliebte Schauspielerin, die zwei Kinder hat und verheiratet ist, ist für ihre Professionalität und ihre Bodenständigkeit gleichermaßen berühmt. Adam, der sich in Hollywood durch Filme wie "Marriage Story" und die Star Wars-Reihe einen Namen gemacht hat, genießt einen ähnlichen Ruf. Beide Stars teilen nicht nur ihre Leidenschaft für anspruchsvolle Rollen, sondern auch eine gewisse Diskretion, wenn es um ihr Privatleben geht.

Getty Images Scarlett Johansson, Schauspielerin

Getty Images Adam Driver, Filmstar

Getty Images Miles Teller im März 2023