Stunden vor Tod: Das war Felix Baumgartners letzter Post

Felix Baumgartner (✝56), der durch seine spektakulären Extremsport-Manöver weltweit bekannt wurde, ist am Donnerstag bei einem tragischen Unglück ums Leben gekommen. Der 56-Jährige verunglückte in Italien während eines Paragliding-Flugs, als er die Kontrolle über sein Fluggerät verlor. Wenige Stunden vor seinem tragischen Unfall hatte der Österreicher noch ein Foto eines kleinen Camps in seiner Instagram-Story geteilt, zu dem er schrieb: "Zu viel Wind". Offenbar war er sich der schwierigen Wetterlage bewusst. Trotzdem wagte er den Flug, der letztlich tödlich endete. Ob die gefährlichen Wetterbedingungen jedoch wirklich ausschlaggebend für den Unfall waren, ist noch unklar.

Die genauen Umstände des Unfalls sind weiterhin Gegenstand der Untersuchungen. Es wird vermutet, dass Felix während des Fluges gesundheitliche Probleme erlitt, die zu dem Kontrollverlust führten. Experten sprechen unter anderem von einem möglichen Herzstillstand, wie das Magazin La Repubblica berichtet. Trotz der sofortigen Bergung durch Rettungskräfte konnte man vor Ort nur noch seinen Tod feststellen. Freunde und Fans aus aller Welt zeigten sich schockiert und drückten auf sämtlichen Social Media-Plattformen ihre Trauer aus.

Felix wurde vor allem durch seinen spektakulären Stratosphärensprung im Jahr 2012 berühmt, mit dem er gleich mehrere Weltrekorde brach. Der Sprung aus knapp 39 Kilometern Höhe und der freie Fall mit Überschallgeschwindigkeit beeindruckten Millionen Menschen weltweit. Privat galt der Extremsportler als leidenschaftlicher Abenteurer, der keine Herausforderung scheute. Sein Mut und seine Ausdauer werden von vielen bewundert, zugleich erinnert sein tragischer Tod daran, wie gefährlich der Sport, den er so liebte, sein konnte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Felix Baumgartner, Juni 2013

Anzeige Anzeige

Mark Thompson / Staff / Getty Images Felix Baumgartner beim F1 Grand Prix of Monaco

Anzeige Anzeige