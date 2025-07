Fans fassungslos über Felix Baumgartners (56) Unfalltod

Felix Baumgartner (✝56) kam bei einem Paragliding-Flug am Donnerstag ums Leben. Die Fans des Extremsportlers sind entsetzt über die tragischen Neuigkeiten, wie aus den Kommentaren unter seinem letzten Instagram-Post hervorgeht. "Ich bin gerade echt erschrocken über die Nachricht. Ruhe in Frieden, lieber Felix", schreibt eine Userin. Eine andere meint: "Flieg mit den Engeln, Felix. Für mich stürzt eine Welt ein." Weitere erinnern sich an den wohl größten Moment in Felix' Karriere – seinen Fallschirmsprung aus dem Weltall. "Wie viele Tage und Stunden ich vor 13 Jahren fassungslos war, als ich im Fernsehen gesehen habe, was mein Interesse für Weltraum und Luftfahrt weckte. Was für eine Inspiration für Wissenschaft und Menschheit. [...] Ruhe in Frieden, Legende", schreibt ein Nutzer.

Das italienische Magazin La Repubblica berichtete, dass Felix am Donnerstag zu einem Paragliding-Flug in der Nähe des Küstenortes Porto Sant'Elpidio aufbrach. Gegen 16 Uhr soll er aufgrund plötzlichen Unwohlseins die Kontrolle über den Gleitschirm verloren haben. Er stürzte unmittelbar neben dem Swimmingpool einer Campinganlage ab. Dabei wurde eine junge Frau von einem Trümmerteil getroffen und angeblich lebensgefährlich verletzt. Ein gerufener Rettungshubschrauber sollte Felix ins Krankenhaus bringen, doch den Angaben des Magazins zufolge war es bereits zu spät. Ein offizielles Statement steht noch aus, aber es wird wohl davon ausgegangen, dass der gebürtige Österreicher einen Herzstillstand erlitt.

Felix galt als weltweite Sensation, und das vor allem durch seinen berühmten Stratosphärensprung 2012. Millionen Menschen verfolgten damals im Fernsehen, wie der Basejumper in einer Druckkapsel in die Stratosphäre aufstieg und dann in einem Raumanzug, ausgerüstet mit einem Fallschirm, fast 39 Kilometer in die Tiefe sprang. Das war der bis dahin höchste Absprung mit einem Fallschirm – ein Weltrekord. 2014 brach der US-Amerikaner Alan Eustace den Rekord, als er aus etwa 41 Kilometern Höhe sprang. Dennoch ging Felix in die Geschichte des Extremsports ein. Für seinen Wagemut erhielt er unter anderem einen Bambi in der Kategorie "Millennium". Mehr als 200 Fernsehberichte gab es über seinen Weltraumsprung, auf YouTube sollen etwa acht Millionen Zuschauer das Spektakel im Livestream verfolgt haben.

Getty Images Felix Baumgartner bei einer Pressekonferenz in Rio de Janeiro, März 2013

Getty Images Felix Baumgartner im Juli 2003

