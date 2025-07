Per Leihmutter: Justin Long und Kate sind Eltern geworden

Kate Bosworth (42) und Justin Long (47) sind Eltern geworden! Die Schauspielerin und ihr Ehemann begrüßten vor Kurzem ihre erste gemeinsame Tochter auf der Welt, wie Page Six berichtet. Wie ein Insider wissen möchte, brachte eine Leihmutter das kleine Mädchen zur Welt. Für das Paar, das 2022 erstmals als Liebespaar in der Öffentlichkeit auftrat und im Jahr darauf im Rockaway Hotel in Queens den Bund der Ehe schloss, ist es ein neues und aufregendes Kapitel in ihrer Beziehung.

Seine Vorfreude auf die Rolle als Vater teilte Justin bereits Anfang 2024 auf Instagram zu Kates 41. Geburtstag. Er schwärmte von gemeinsamen Momenten und machte dabei deutlich, wie sehr er den Gedanken daran genießt, eines Tages seinen Kindern von ihrer Mutter erzählen zu können. Der Schauspieler bezeichnete Kate damals als Inspiration für alles Gute, das er in die Welt setzen möchte, und nannte sie seine größte Freude im Leben.

Schon vor wenigen Monaten präsentierten sich die beiden als echtes Dream-Team auf dem roten Teppich in Los Angeles. Damals sprach Kate offen darüber, wie sehr sie es genießt, gemeinsam mit Justin zu wachsen. "Es macht Spaß, zusammen älter zu werden", verriet die frischgebackene Mama gegenüber People. Justin schwärmte ebenfalls in den höchsten Tönen: "Es ist leicht, jemanden zu lieben, der so schön altert."

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Long und Kate Bosworth, März 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / justinlong Kate Bosworth und Justin Long, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Long und Kate Bosworth, 2023