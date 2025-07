Nicht Yeliz: Sie zahlte Jimi Blue Ochsenknechts Kaution

Jimi Blue Ochsenknecht (33) ist nach Zahlung einer Kaution in Höhe von 15.000 Euro wieder auf freiem Fuß. Der Schauspieler saß in Österreich in Untersuchungshaft, nachdem ein europäischer Haftbefehl wegen unbezahlter Hotelrechnungen ausgestellt worden war. Nun konnte er die Haft verlassen – finanziert durch eine Blitzüberweisung von zwei Unterstützern. Überraschenderweise war es dieses Mal nicht seine Ex-Freundin Yeliz Koc (31), sondern seine Schwester Cheyenne Ochsenknecht (25) und sein ehemaliger Manager Binh Nguyen, die laut Bild-Informationen gemeinsam für die Summe aufkamen. Details zur genauen Finanzierung blieben allerdings offen.

Die unrühmlichen Ereignisse, die zu seiner Verhaftung führten, liegen bereits länger zurück. Ende 2021 hatte Jimi Blue in einem Hotel in Tirol seinen Geburtstag gefeiert und hinterließ eine offene Rechnung von rund 14.000 Euro. Trotz der späteren Begleichung dieser Summe durch seine frühere Partnerin Yeliz entging der "Die Wilden Kerle"-Star der Auslieferung nach Österreich nicht. Zwar wurde er durch die Kautionszahlung nun aus der Untersuchungshaft entlassen, Österreich wird der Schauspieler jedoch nicht verlassen. "Herr Ochsenknecht hat gelobt, sich bis zum Abschluss des Verfahrens in Österreich aufzuhalten und hat seinen Reisepass bei Gericht hinterlegt", teilte die Staatsanwaltschaft Innsbruck mit. Ob er in dieser Zeit bei Cheyenne und ihrer Familie in der Steiermark unterkommt, bleibt Spekulation.

Nachdem er fast zwei Wochen in Haft in Hamburg verbracht und acht Tage Auslieferungsanreise nach Österreich hinter sich gebracht hatte, wurde Jimi nur einen Tag nach der Auslieferung auf Kaution freigelassen. Mittlerweile meldete er sich auch schon via Instagram bei seinen Fans. "Ab nach Hause, erst mal Snow (3) anrufen und Bart rasieren", schrieb er unter ein Selfie aus dem Auto.

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht, Juli 2025

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, TV-Persönlichkeit

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht, Yeliz Koc und Snow Elanie Koc

