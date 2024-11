Emily Atack befürchtete während Schwangerschaft Fehlgeburt

Emily Atack (34) berichtet von einem Schreckensmoment: Die "The Inbetweeners"-Darstellerin erzählt in dem Podcast "Great Company", dass sie während ihrer Schwangerschaft eine schwere Blutung erlitt und befürchtete, ihr Baby zu verlieren. Die Schauspielerin, die im Juni gemeinsam mit ihrem Freund Alistair Garner ihren Sohn Barney zur Welt gebracht hatte, schildert den schockierenden Moment, als sie Blut entdeckte. "Ich dachte sofort: 'Oh mein Gott, ich habe eine Fehlgeburt'", berichtet Emily. Mit Unterstützung ihrer Schwester suchte sie umgehend medizinische Hilfe auf.

Im Krankenhaus stellten die Ärzte jedoch fest, dass das Baby wohlauf war und Emily eine Hämatomblutung hatte. "Ich konnte es kaum glauben", teilt sie im Podcast von Jamie Laing (36) mit. "Ich dachte, es wäre vorbei und ich müsste allen sagen, dass ich das Baby verloren habe." Die Sorge, ihre Familie und Freunde enttäuschen zu müssen, belastete sie schwer. Emily kritisiert auch die gesellschaftliche Einstellung zu Fehlgeburten und wie oft diese als etwas Alltägliches abgetan werden. Sie betont, wie schmerzhaft dieses Thema für Betroffene ist und dass ihre Gefühle ernst genommen werden müssen.

Abseits dieser Erfahrungen genießt Emily das Muttersein mit ihrem kleinen Barney. Die Schwangerschaft hielt sie lange Zeit geheim und teilte die frohe Nachricht erst zu Weihnachten mit ihren Fans. Die Geburt verlief nicht ohne Komplikationen: Nach zwölf Stunden Wehen musste sie per Notkaiserschnitt entbinden. Neben ihrer Schauspielkarriere engagiert sich Emily nun verstärkt für Themen wie affirmative Zustimmung und setzt sich dafür ein, das Bewusstsein für Erfahrungen und Herausforderungen von Frauen zu schärfen. In ihrer Freizeit verbringt sie gerne Zeit mit ihrer Familie und freut sich auf die neuen Abenteuer, die das Leben mit ihrem Sohn mit sich bringt.

Getty Images Emily Atack

Getty Images Emily Atack, Schauspielerin