Molly-Mae Hagues Schwester soll aus Bali verbannt werden

Die ältere Schwester von Molly-Mae Hague (26), Zoe Rae, sorgte mit ihrem Urlaub in Bali für heftige Schlagzeilen. Die Fitness-Influencerin reiste gemeinsam mit ihrem Ehemann Danny nach Indonesien, um ihren ersten Hochzeitstag zu feiern. Doch anstatt die geplanten zehn Tage zu bleiben, verließ sie die Insel bereits nach 48 Stunden. Der Grund: Bali sei "nicht, wie Influencer es darstellen". Mit einem YouTube-Video ließ die 28-Jährige ihrem Frust freien Lauf und kritisierte die Insel scharf. Diese öffentlichen Aussagen erzürnten viele der örtlichen Bewohner, die nun sogar fordern, Zoe auf eine schwarze Liste zu setzen und ihr die Einreise nach Indonesien zukünftig zu verbieten, berichtet Daily Mail.

Die Kritik der Einheimischen geht vor allem darauf ein, dass Zoe Bali als Reiseziel schlechtmachte, ohne die Kultur oder die Lebensstandards wirklich zu verstehen. Der balinesische Reiseveranstalter Yuli Budi Santoso äußert sich: "Ich denke, dass sie in Zukunft auf eine schwarze Liste gesetzt werden müssen, um nach Indonesien einzureisen. Sie haben Bali bereits schlecht aussehen lassen." Zoe hatte unter anderem bemängelt, dass außerhalb der fotografierten Luxushotspots die Realität völlig anders sei und Bali nicht den Erwartungen entsprochen habe. Um die restliche Reise angenehmer zu gestalten, wechselte das Paar daraufhin nach Dubai.

Molly-Mae, die durch die britische Reality-Show Love Island bekannt wurde, hat sich bislang nicht öffentlich zu den Aussagen ihrer Schwester geäußert. Die beiden Schwestern stehen sich jedoch sehr nah, und Molly-Mae, die mittlerweile ein Social-Media-Star ist, teilt regelmäßig gemeinsame Momente mit ihrer Familie auf ihren Plattformen. Zoe, die ebenfalls aktiv in den sozialen Medien ist, hatte in der Vergangenheit schon öfter über ihre Reisen berichtet, allerdings ohne eine derart negative Resonanz zu erhalten. Molly-Mae ist kürzlich Mutter geworden und teilt derzeit vor allem Einblicke in ihren neuen Alltag mit ihrer kleinen Familie.

Zoe Rae, Fitness-Influencerin

Zoe Rae im Dubai-Urlaub

Zoe Rae und ihr Mann Danny genießen ihren Dubai-Trip

