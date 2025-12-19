Guido Maria Kretschmer kürt diese Royal zur Fashion-Queen

Wer hat in Europas Palästen modisch wirklich das Sagen? Für Guido Maria Kretschmer (60) ist die Antwort klar – und sie heißt nicht Prinzessin Kate (43) und nicht Königin Letizia (53). Beim "ABOUT YOU Fashion Ball" erklärte der Shopping Queen-Chef im Gespräch mit Bunte, wen er auf den Fashion-Thron hebt und warum. "Ich bin großer Máxima-Fan", plauderte Guido überzeugt aus. Die royale Stilikone, um die es geht, ist Königin Máxima der Niederlande, die laut Guido seit Jahren beweist, wie man Haltung, Farbe und Trendgespür perfekt vereint. Der Designer schwärmt: "Máxima schafft es, älter zu werden – und modisch zu bleiben. Sie hat ihren ganz eigenen Style gefunden, diese perfekte Kombination aus Eleganz und Lässigkeit."

Guido beließ es nicht bei Lobeshymnen, sondern legte eine akribische Modeanalyse nach. Er verweist auf Edouard Vermeulen und dessen Label Natan Couture, das Máxima regelmäßig trägt: "Er schafft es, sie groß und auffällig zu kleiden, ohne dass Máxima dabei verkleidet wirkt." Ob Yves-Klein-Blau, kräftiges Cognac oder Mäntel mit grafischen Mustern – für Guido ist das Königinnen-Repertoire eine Schule der Souveränität: Statement-Pieces, gerade geschnittene Hosen, schwingende Röcke und großer, aber nie überladener Schmuck. Aus Argentinien bringe Máxima zudem ihre Liebe zu Strick mit, den sie lässig über Hosenanzüge legt.

Erst vor wenigen Tagen bewies der Modeexperte auch im TV wieder sein feines Gespür für Trends und Talente: Im großen Finale von "Shopping Queen des Jahres 2025" setzte sich Daniela aus Stuttgart gegen starke Konkurrenz durch. Zusammen mit Bianca, der Vorjahressiegerin, krönte Guido die überglückliche Gewinnerin. "Das muss man jetzt erstmal begreifen", rief Daniela nach ihrem Triumph und rang mit den Freudentränen. Mehr als nur ihr angesagtes französisches Luxusstück überzeugten bei ihr Kreativität und Authentizität. Schließlich sicherte sich Daniela mit 47 Punkten nicht nur den Titel, sondern auch eine AIDA-Kreuzfahrt im Wert von 5000 Euro. Für den Designer einmal mehr der Beweis, dass Stilvielfalt und Leidenschaft immer belohnt werden.

Anzeige Anzeige

Imago Guido Maria Kretschmer bei den SPA Awards 2025 im Steigenberger Grandhotel & Spa Petersberg in Königswinter

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Máxima beim Staatsbankett für den portugiesischen Präsidenten, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Imago Bei der Premiere beim Filmfest Hamburg: Guido Maria Kretschmer im Cinemaxx Dammtor, 29.09.2025

Anzeige