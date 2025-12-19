Dreiste Diebe plünderten das Luxus-Heim von Sutton Stracke

Realitystar Sutton Stracke (54) hat erstmals ausführlich über den Schockmoment gesprochen, als in der Nacht zum 15. November drei Männer in ihr Haus in Los Angeles eindrangen. Während sie selbst in Las Vegas bei der BravoCon war, wurden Schubladen in ihrem Schlafzimmer durchwühlt, Fenster eingeschlagen und die Haustür offen zurückgelassen. "Es fühlt sich seltsam an, zu wissen, dass drei Männer in meinem Haus, in meinem Zimmer, durch meine Schubladen gegangen sind", sagte Sutton bei ABC News Nightline. Gestohlen wurden Luxus-Handtaschen und Schmuck aus ihrem Kleiderschrank – der Schaden beläuft sich nach ihrer Schätzung auf bis zu eine Million Dollar. Auch ihre Real Housewives-Kollegin Kathy Hilton (66) war betroffen, ihre Villa wurde wenige Stunden nach Suttons Einbruch heimgesucht.

Die Polizei von Los Angeles bestätigte gegenüber People mehrere Einbrüche in den Straßenzügen, in denen Sutton und Kathy wohnen. Laut Sutton waren die Spuren deutlich: "Mein großes Küchenfenster war komplett zertrümmert", erzählte sie. Nichts sei bislang wieder aufgetaucht, unter dem Diebesgut befinden sich auch mehrere Hermès-Bags, die sie eigentlich als Familienerbstücke aufbewahren wollte. Im Cast-Chat warnte die Designerin ihre Mitstreiterinnen, ihre Häuser zusätzlich zu sichern. Kathy berichtete laut Extra, dass ihr Mann Rick während des Überfalls zu Hause war, die Eindringlinge mit einer Schrotflinte in die Flucht schlug und sofort den Notruf wählte. Ob gezielt Promis ins Visier genommen wurden, verneinte Sutton, auch wenn öffentlich bekannt gewesen sei, dass die "Housewives" für die Convention in Las Vegas waren.

Im Gespräch reflektierte Sutton, dass die Show zwar Einblicke in ein luxuriöses Leben gibt, die Produktion jedoch stets Rücksicht auf Privatsphäre nehme. "Ich hätte nie gedacht, dass jemand diese Sendung schaut, um bei mir einzubrechen", sagte die Unternehmerin bei Nightline. Sie wolle sich nicht von Angst bestimmen lassen und weiter authentische Momente zeigen. Privat rattert es trotzdem im Kopf der Mutter: Sie gehe gedanklich durch, welche Sicherheitsvorkehrungen sie hätte besser treffen können. Ihren Fans riet sie, Häuser konsequent abzuschließen und Systeme zu nutzen – sie selbst sei froh über bewaffnete Security.

Getty Images Sutton Stracke bei "Glaad Tidings" in Los Angeles, 17. Dezember 2025

Getty Images Sutton Stracke bei den Us Weekly + Maidenform Reality Star Style Awards in New York, 22. April 2025

Getty Images Sutton Stracke beim Hayu FanFest 2024 in Magazine London

