Fabio Knez meldet sich mit ernstem Statement zurück im Netz

Realitystar Fabio Knez (32) ist zurück im Netz – und das mit nachdenklichen Worten. Nach der Trennung von Darya Strelnikova (33) war es in den vergangenen Tagen still auf seinem Instagram-Account, nun hat sich der Social-Media-Star in seiner Story direkt an seine Follower gewandt. Mit ernster Miene blickt der 32-Jährige in die Kamera und spricht von einer Phase der Neuorientierung, in der sich gerade vieles sortiere und er wieder mehr bei sich selbst ankommen wolle. Dabei wirkt es fast so, als würde er starr von einem Zettel ablesen.

In insgesamt drei kurzen Clips erklärt Fabio seine derzeitige Gefühlslage: "Die letzten Tage war es hier bewusst ein wenig ruhiger. Gerade sortiert sich viel und ich merke, wie gut mir das tut." Besonders wichtig sei ihm dabei, den äußeren Trubel zu reduzieren: "Ich glaube, wir alle brauchen manchmal solche Phasen, weniger Lärm, mehr Gefühl für uns selbst." Konkrete Details zu seinem aktuellen Alltag oder möglichen neuen Projekten verrät der Influencer in diesem Moment nicht.

Die Auszeit hatte sich Fabio ganz bewusst genommen. Schon kurz nach der Trennung hatte er angekündigt, dass er sich vorerst zurückziehen will. In einer Instagram-Story erzählte der Realitystar damals offen: "Ich habe mich bewusst etwas zurückgezogen, um Klarheit, Ruhe und Fokus zu finden." Seinen Followern versprach er zugleich, bald wieder aktiver zu sein. Ob mit seiner neuesten Story dafür jetzt der Startschuss gefallen ist, bleibt abzuwarten.

Instagram / fabioknez Realitystar Fabio Knez, Dezember 2025

Instagram / darya Darya Strelnikova und Fabio Knez, Realitystars

Instagram / fabioknez Fabio Knez, Dezember 2025