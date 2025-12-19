Nach Christian-Wolf-Parodie: Instagram sperrt Oliver Pocher

Oliver Pocher (47) hat provoziert – und bekam prompt die Quittung: Nur einen Tag, nachdem der Comedian unter dem Fake-Namen "Christian Moar by Wolf" ein neues Instagram-Profil gestartet und dort den Fitness-Unternehmer Christian Wolf (30) parodiert hatte, wurde der Account von der Plattform gesperrt, wie Olli nun auf seinem eigenen Account offenbarte. Auslöser war wohl ein spitzes Video, in dem der 47-Jährige den Social-Media-Star mit aufgesetztem Macho-Gehabe nachahmte – inklusive Sixpack und passender Sportkleidung. Das Fake-Profil wurde erst am Donnerstag eröffnet und war für alle User zugänglich – bevor Instagram den Stecker zog und die Seite komplett deaktivierte.

In einer Mitteilung, die Olli erhalten und als Screenshot in seiner Instagram-Story postete, heißt es von Seiten der Plattform: "Wir haben dein Konto christianmoarbywolf deaktiviert." Begründet wird der Schritt damit, dass der Parodie-Account gegen die Gemeinschaftsstandards verstoßen würde und man dies nach einer erneuten Prüfung bestätigt habe. In der Meldung ist ausdrücklich von einer "dauerhaften Deaktivierung" die Rede. Ob Christian persönlich hinter einer möglichen Meldung des Profils steckt, ist unklar. Den fünffachen Vater selbst scheint das jedoch nicht weiter zu schocken: Mit den Worten "Wir machen ein neues auf!" kündigte der Podcaster bereits die nächste Provokation gegen den Unternehmer an.

Die jüngsten Spitzen von Olli markieren nur den neuesten Höhepunkt eines Schlagabtauschs, der sich seit Ende Oktober über Tage mit gegenseitigen Vorwürfen und geplatzten Gesprächsplänen hochgeschaukelt hatte. Diesmal trieb es der Comedian in seiner Christian-Wolf-Parodie auf Instagram mit Aussagen wie: "Früher war ich eine fette Sau und wurde immer gehänselt in der Schule. Jetzt bin ich aber ein richtig geiler Typ. Warum? Weil ich einfach das richtige Mindset habe und weil ich Proteinshakes zu mir nehme", offensichtlich zu weit. Besonders pikant: Selbst vor Christians Verlobter Romina Palm (26) und ihrer Tochter Hazel machte der TV-Star nicht halt. Nachdem er beim Mixen gekleckert hatte, rief er inszeniert: "Irgendeiner muss die Scheiße ja wieder sauber machen... Romina?"

Instagram / christianwolf, TikTok / oliverpocher Collage: Unternehmer Christian Wolf und Comedian Oliver Pocher

IMAGO / Future Image Oliver Pocher bei der Premiere des Theaterstücks "Der eingebildet Kranke", 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm und Töchterchen Hazel, Dezember 2025