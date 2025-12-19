Kris Jenner teilt Details über ihr Sexleben mit Corey Gamble

Kris Jenner (70) sorgte in der aktuellen Episode der Serie The Kardashians für einen unerwarteten Moment. Im Gespräch mit ihrer Tochter Kylie Jenner (28) über deren angeblich von einem Geist heimgesuchtes Haus ließ Kris eine zweideutige Bemerkung fallen. Als Kylie erläuterte, dass der Geist nur nachts aktiv werde und laute Geräusche mache, erwiderte Kris schmunzelnd: "Wenn jemand versteht, dass der Geist einen Zeitplan hat, dann bin ich das." Mit einem anzüglichen Unterton fügte sie hinzu: "Manchmal ist man in Stimmung für Sex, manchmal nicht." Als ein Producer nachhakte, ob sie noch von dem Geist spreche, erwiderte sie augenzwinkernd: "Ich weiß nicht. Wahrscheinlich beides."

Die Beziehung zwischen Kris und ihrem langjährigen Partner Corey Gamble (45) ist selten Thema vor den Kameras. Seit über einem Jahrzehnt sind die beiden ein Paar, halten jedoch viele Momente ihrer Partnerschaft bewusst privat. Nur hin und wieder lässt Kris Einblicke in ihre Liebesgeschichte zu. Auf eine frühere Frage, wie sie mit ihrem 25 Jahre jüngeren Partner zurechtkomme, antwortete sie laut People Magazine: "Corey hat mir gezeigt, dass Alter nur eine Zahl ist. Zwar eine große, aber eben eine Zahl!" Beide haben kein Problem mit dem Altersunterschied. Die Chemie und der Humor scheinen bei dem ungleichen Paar zu stimmen und ein wichtiger Teil ihres Zusammenseins zu sein, was Kris mit der zweideutigen Geist-Aussage bewies.

Bevor Kris ihre Beziehung zu Corey begann, war sie zweimal verheiratet – zunächst mit Robert Kardashian (38), mit dem sie Kourtney, Kim, Khloé und Rob bekam, später mit Caitlyn Jenner (76), mit der sie Kendall und Kylie großzog. Gemeinsam bilden sie den Kern des Kardashian-Jenner-Clans, der seit Jahren das Reality-TV dominiert. Während die Familie im Mittelpunkt des Rampenlichts steht, genießt Kris die gemeinsame Zeit mit Corey, den sie als ihr "forever date" bezeichnet, gern privat – auch wenn sie nun mit ihrem Scherz vor laufender Kamera mehr über ihr Sexleben verriet, als sie vermutlich geplant hatte.

Getty Images Kris Jenner und Corey Gamble, September 2025

Instagram / krisjenner Corey Gamble, Schauspieler, und Kris Jenner, Unternehmerin

Instagram / krisjenner Kris Jenner und Corey Gamble, 2023