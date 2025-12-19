Stolzer Papa Nelly: So plant er die Feiertage mit Ashanti

Kurz vor seinem Auftritt beim JingleBall in New York am 12. Dezember überraschte Nelly (51) mit einem klaren Festtagsplan – und der klingt herrlich bodenständig: Der Rapper verriet im Gespräch mit Hello!, dass er die Feiertage ganz bewusst mit seiner Frau Ashanti (45) und ihrem 17 Monate alten Sohn verbringen will. "Wir sind noch nicht so lange verheiratet, also ist unsere Tradition einfach, zusammen zu sein", sagte der Musiker. Weil beide viel arbeiten, soll die freie Zeit nur der Familie gehören. Seit 2023 ist das Paar verheiratet und besiegelte damit endlich seine Liebe, die über Jahre einem Hin und Her ausgesetzt war.

Nelly erklärte weiter, wie herausfordernd es sein kann, wenn beide in der Branche ständig in unterschiedliche Richtungen gezogen werden. Umso wichtiger sei es, sich die Feiertage füreinander freizuhalten: "Ich denke, das ist die erste Tradition, die wir etablieren: sicherzustellen, dass wir an den Feiertagen füreinander da sind." Neben der privaten Familienzeit bleibt Nelly auch gesellschaftlich engagiert. In seiner Heimatstadt Saint Louis organisiert er seit über zwei Jahrzehnten den sogenannten Black and White Ball, eine Veranstaltung, die Mittel für wohltätige Zwecke sammelt. Dieses Jahr kündigte er an, zwei Stipendien für die Harris Stowe State University, die einzige historisch schwarze Hochschule der Stadt, zu vergeben. "Es ist das beste Fest des Jahres, weil es Leute aus ganz Saint Louis zusammenbringt", beschrieb er die Atmosphäre.

Die Liebesgeschichte von Nelly und Ashanti reicht weit zurück: Kennengelernt 2003, immer wieder gemeinsame Auftritte, 2013 die Trennung – und Jahre später dann das große Comeback. 2023 zeigten sie sich wieder öffentlich zusammen, im Dezember desselben Jahres folgte die heimliche Hochzeit. Im Sommer 2024 kam ihr Sohn zur Welt, den Ashanti später auf Instagram liebevoll feierte: "Ich bin so stolz auf meinen Körper für mein Baby (...)." Auch beruflich unterstützen sie einander öffentlich: Im März dieses Jahres ehrte die Sängerin ihren Mann bei den iHeartRadio Music Awards mit warmen Worten auf der Bühne und nannte ihn ihren "Seelenverwandten" und steht nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Alltag fest an seiner Seite.

Getty Images Ashanti und Nelly im November 2024

Getty Images Nelly und Ashanti, 2008

Getty Images Nelly im Madison Square Garden