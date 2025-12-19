Billy Ray Cyrus siegt gegen merkwürdige Klage um Miley Cyrus

Ein skurriler Rechtsstreit rund um die Familie von Miley Cyrus (33) hat ein vorläufiges Ende gefunden: In Nashville entschied ein Gericht am Mittwoch gegen Jayme Lee, eine Frau aus Arizona, die behauptet hatte, die leibliche Mutter der Sängerin zu sein. Billy Ray Cyrus (64) trat als Beklagter auf – und bekam Recht. Die Richter ordneten an, dass Jayme ihm rund 7.500 Dollar an Anwalts- und Gerichtskosten erstatten muss. Der Beschluss stammt aus einer Eingabe vom 17. Dezember und betrifft den Fall vor dem Circuit Court of Davidson County. Zuvor hatte Jayme in Tennessee Klage eingereicht und die Stars über Monate mit Vorwürfen konfrontiert.

Die Klage der Frau war bereits Anfang Dezember abgewiesen worden – mit Präzedenz: "Das Gericht hat die Klage heute mit Prejudice abgewiesen und Herrn Cyrus die Erstattung seiner angemessenen und notwendigen Anwaltskosten und Auslagen zugesprochen", erklärte Billy Rays Anwalt Chase LanCarte gegenüber der Daily Mail. Zuvor hatte der Country-Star die Anschuldigungen als "falsch und absurd" zurückgewiesen und die Verfahren als Schikane bezeichnet. In den Unterlagen war von einer angeblichen "Privatadoption" 1992 die Rede, inklusive Forderungen nach DNA-Tests und abenteuerlichen Zeugenlisten bis hin zu Prominenten wie Dolly Parton (79). Auch Vorwürfe zu "Missbrauch" und "Gefährdung" durch die frühe Öffentlichkeit für Miley fanden sich in einer nachgereichten Beschwerde – ohne Erfolg. Rechtlich verwies die Verteidigung auf Fristen und darauf, dass Adoptionen in Tennessee eine richterliche Anordnung benötigen.

Im Hintergrund beschäftigt der Streit eine Familie, die seit Jahrzehnten im Rampenlicht steht. Billy Ray und Tish Cyrus (58) gingen 2022 nach fast 30 Ehejahren getrennte Wege, teilen aber fünf Kinder: Brandi, Trace, Miley, Braison und Noah. Miley, die als Teenager mit "Hannah Montana" berühmt wurde, pflegt ein enges Verhältnis zu ihrer Patin Dolly, die regelmäßig liebevolle Worte für ihre Patentochter findet. Braison hält sich meist aus den Schlagzeilen heraus und widmet sich Musik und Familie, während Noah mit ihrem eigenen Sound weltweit Erfolge feiert. Auch außerhalb der Bühne sind die Verbindungen eng: Familienfeste, gemeinsame Erinnerungen in Los Angeles und Nashville – und immer wieder der Versuch, Privates zu schützen, wenn die Öffentlichkeit zu nah heranrückt.

Getty Images Miley Cyrus und Billy Ray Cyrus, 2009

Instagram / billyraycyrus Billy Ray Cyrus mit seiner Tochter Miley Cyrus

Getty Images Miley Cyrus und ihre Familie bei der "Hannah Montana - Der Film"-Premiere 2009