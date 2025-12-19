Nach Katy: So stellt sich Orlando Bloom seine Traumfrau vor

Fluch der Karibik-Star Orlando Blooms (48) Rolle des Will Turner findet seine große Liebe in Elizabeth Swann. Aber wie sollte die Traumfrau des Filmdarstellers im wahren Leben aussehen? Das plaudert der zweifache Vater auf TikTok aus. Nach seiner Trennung von Katy Perry (41) sprach Orlando über seine Vorstellungen einer zukünftigen Partnerin. Bei einem spontanen Interview mit dem Streetstyle-Account "The People Gallery", das in New York aufgenommen wurde, wurde der Schauspieler gefragt, ob er lieber eine Partnerin "mit Stil oder mit Geld" hätte. Seine Antwort kam prompt und mit einem Lächeln: "Beides. Muss man sich für eines davon entscheiden?"

Die Trennung von Katy Perry wurde erst vor Kurzem öffentlich gemacht. Mit der Sängerin führte er zehn Jahre lang eine turbulente Beziehung. Nach wochenlangen Spekulationen hatte das Paar bestätigt, künftig getrennte Wege zu gehen. Katy ist mittlerweile in einer neuen Beziehung mit Justin Trudeau (53). Der Der Herr der Ringe-Darsteller gilt hingegen offiziell als Single. Aus ihrer Beziehung stammt eine gemeinsame fünfjährige Tochter namens Daisy. Mit seiner Ex Miranda Kerr (42) hat Orlando außerdem einen Sohn namens Flynn Bloom (14).

Nach dem Liebes-Aus verarbeitete Katy die Trennung auf ihre ganz eigene Weise – in ihrer Musik. Mit ihrem Song "Bandaids" ließ die Pop-Ikone tief blicken. Zeilen wie "Ich schwöre bei Gott, ich habe es versucht. Keinen Stein habe ich auf dem anderen gelassen. Es lag nicht daran, was du getan hast, sondern daran, was du nicht getan hast. Du warst da – und doch nicht" machten schnell die Runde im Netz. Auch im Musikvideo wurde die gemeinsame Tochter nicht vergessen: Eine einzelne Gänseblume spielt auf die kleine Daisy an.

Anzeige Anzeige

0823445413 Schauspieler Orlando Bloom im Juni 2025 in Venedig

Anzeige Anzeige

Instagram / katyperry Katy Perry und Justin Trudeau, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / orlandobloom Katy Perry, Orlando Bloom, Daisy und Flynn, Sommer 2025