Leben als Mama: Molly-Mae Hague teilt ehrliche Zweifel

Reality-TV-Star Molly-Mae Hague (26) hat sich in ihrem aktuellen YouTube-Vlog überraschend offen über die Herausforderungen der Mutterschaft geäußert. Die 26-Jährige, die mit ihrem Partner Tommy Fury (26) die zweijährige Tochter Bambi großzieht, gab zu, immer häufiger an ihren Fähigkeiten als Mutter zu zweifeln. Besonders schwierig sei es für sie, mit Bambi umzugehen, wenn diese in den Hungerstreik tritt – zuletzt habe sie drei Tage lang keinen Bissen essen wollen. "Ich habe solche Tage, an denen ich mich frage, ob ich überhaupt dafür gemacht bin, Mutter zu sein", teilte Molly-Mae ihren Followern mit.

Molly-Mae erklärte weiter, wie schwer es für sie sei, die Balance zwischen Disziplin und Entgegenkommen zu finden, insbesondere bei alltäglichen Konflikten mit ihrer Tochter. So führe aktuell besonders ein neuer Teppich zu heftigen Streitereien: Bambi soll darauf ihre Schuhe ausziehen – für das Kleinkind offenbar ein willkommener Grund, die Fassung zu verlieren. Molly-Mae fragte sich in ihrem Video, wie andere Mütter mit mehreren Kindern diese Herausforderungen wohl meistern, vor allem, wenn sie kaum Unterstützung haben. Der Wunsch, ihrer Tochter eines Tages ein Geschwisterchen zu schenken, steht daher für die ehemalige Reality-TV-Darstellerin unter großem Vorbehalt.

Erst kürzlich hatte Molly-Mae Emotionen anderer Art geteilt, als sie ihren Partner Tommy für seinen liebevollen Umgang mit der gemeinsamen Tochter lobte. Nach einer kurzen Trennung im vergangenen Jahr haben die beiden zueinander zurückgefunden. Während Molly-Mae aktuell mit einigen Unsicherheiten und Selbstzweifeln kämpft, scheint Tommy für sie der Fels in der Brandung zu sein. Sie beschreibt ihn als geduldigen, präsenten Vater, der in seiner Rolle voll aufgeht und ihrer kleinen Familie den nötigen Rückhalt gibt.

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und ihre Tochter Bambi, März 2025

Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und ihre Tochter Bambi, Dezember 2024