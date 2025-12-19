Harmonie pur: Zooeys Ex & Verlobter verstehen sich blendend

Zooey Deschanel (45) hat ungewöhnlich offen über ihr Patchwork-Glück gesprochen – und verraten, dass ihr Verlobter Jonathan Scott (47) und ihr Ex-Mann Jacob Pechenik einen äußerst entspannten Umgang miteinander pflegen. Im Podcast "Call Her Daddy" schilderte die Schauspielerin, wie harmonisch der Alltag der Patchwork-Familie in Los Angeles abläuft. Mit Jacob, den sie 2015 heiratete und von dem sie sich 2020 scheiden ließ, teilt Zooey die gemeinsame Erziehung der Kinder Elsie und Charlie. Jonathan, den sie 2019 kennenlernte und mit dem sie seit über zwei Jahren verlobt ist, ist dabei fest als Partner an ihrer Seite – und gehört selbstverständlich mit an den Familientisch.

Im Gespräch führte Zooey aus, dass ein entspanntes Co-Parenting vor allem damit beginne, mit alten Verletzungen abzuschließen. "Man muss jede Wut loslassen", sagte sie. Entscheidend sei, dass die Kinder glücklich und stabil aufwachsen. Gemeinsame Ausflüge mit ihrem Ex und ihrem Verlobten sind für Zooey wichtige Bestandteile einer harmonischen Co-Elternschaft. "Meine Kinder blühen auf, wenn sie wissen, dass wir alle füreinander da sind", sagte die New Girl-Darstellerin. Sie respektiere daher Jacobs Sicht als Vater, auch wenn sie diese nicht immer teile, und er respektiere ihre. Insgesamt laufe alles prima. "Es ist großartig, weil der Vater meiner Kinder ein großartiger Vater ist", schwärmte Zooey. Sie betonte, dass der Fokus aller immer auf dem Glück der Kinder liege.

Privat wirkt Zooey in diesem neuen Familienmodell angekommen. Die Schauspielerin, die neben ihrer Leinwandkarriere immer wieder mit Musikprojekten von sich reden macht, verbringt viel Zeit mit ihren Kindern und achtet darauf, dass sie beide Eltern im Alltag als Team erleben. Auch ihr Verlobter Jonathan, der vor allem durch "Property Brothers" weltweit bekannt wurde, zeigt sich in Interviews oft als Familienmensch, der gerne mit den Kindern reist und gemeinsame Abenteuer plant – und der sich nicht daran stört, dass Zooeys Ex an diesen Ausflügen teilnimmt. Zooey, Jacob und Jonathans harmonischer Umgang miteinander sorgt dafür, dass Geburtstage, Feiertage und Urlaube stets entspannt ablaufen. Ihren Kindern geben sie dadurch Stabilität und sorgen für ein verlässliches familiäres Netz, in dem sich Elsie und Charlie jederzeit sicher fühlen können.

Alberto E. Rodriguez/Getty Images for WGAw Zooey Deschanel

Getty Images Jonathan Scott und Zooey Deschanel, 2024

Zooey Deschanel und Jacob Pechenik auf der "Trolls"-Premiere