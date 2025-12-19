Khloé verrät: Rob wird für Tochter Dream zum Weihnachtsfan

Wer hätte das gedacht? Rob Kardashian (38), Bruder der berühmten Kardashian-Schwestern, entpuppt sich als stiller Weihnachtsfan! Das süße Geheimnis kam jetzt durch seine Schwester Khloé (41) ans Licht, die in ihrem Podcast Khloé in Wonder Land ausplauderte, wie sehr sich Rob ins Zeug legt, um seiner Tochter Dream (9) die perfekte Weihnachtszeit zu bescheren. "Wir alle lieben es (Weihnachten). Sogar Rob, von dem man denken würde, er kümmert sich nicht", sagte Khloé in ihrem Talk mit Mama Kris Jenner (70) und verriet: "Die Art, wie er sein Zuhause für Dream kuratiert. Weihnachten ist unsere Weltmeisterschaft. Wirklich." Für Rob steht dabei eindeutig seine Tochter im Mittelpunkt – die kleine Dream, die er mit seiner Ex Blac Chyna (37) hat, bekommt das volle Programm mit Lichterketten, Weihnachtsbäumen und allem, was das Kinderherz höher schlagen lässt.

Schon im Sommer hatte Rob in derselben Podcast-Reihe über sein Leben als Papa gesprochen. "Es hat mich bodenständiger gemacht, und ich richte meine Energie auf andere Dinge", sagte er laut dem Magazin People. "Ich bin ganz bei meiner Tochter." Früher habe er sich einmal eine große Familie vorgestellt, heute wisse er, wie viel Verantwortung schon ein Kind bedeute: "Es ist eine Menge, aber ich liebe es. Ich habe Glück, Dream macht es sehr leicht. Sie ist sehr schlau und ein gutes Kind." Im November zeigte Khloé auf Instagram, wie die Familie Dreams neunten Geburtstag feierte – mit einer riesigen Neuner-Ballonzahl, Hello-Kitty-Motiven, Konfetti in Roségold und einem Video, in dem Dream mit ihren Cousins und Cousinen tanzt, während Khloé jubelt: "Happy Birthday Dream!"

Hinter den Kulissen gilt Rob in der Familie als zurückhaltend, doch bei Dream blüht er offenbar förmlich auf. Khloé beschreibt ihn privat als jemanden, der Traditionen schätzt, wenn sie Menschen zusammenbringen – gerade in der Weihnachtszeit. Zu besonderen Anlässen wie Geburtstagen oder Feiertagen sucht der Designer der Sockenlinie Arthur George gern Dinge aus, die Dreams Vorlieben treffen, von farbigen Ballons bis hin zu passenden T-Shirts für den Cousinen- und Cousin-Club. Für die Verwandten sind solche Momente ein fixer Termin im Kalender, an dem sie zusammenkommen, gemeinsam lachen und Erinnerungen schaffen, die weit über Lichterketten und Partyhüte hinausgehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / krisjenner Khloé Kardashian und ihr Bruder Robert Kardashian

Anzeige Anzeige

Instagram / krisjenner Robert Kardashian mit seiner Tochter Dream

Anzeige Anzeige

Instagram / robkardashianofficial Auch an Dreams Geburtstag legt sich Rob bei der Deko ins Zeug