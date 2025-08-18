Molly-Mae Hagues Schwester beendet Streit mit Tommy Fury

Molly-Mae Hagues (26) Schwester Zoe Rae hat ihren Streit mit Tommy Fury (26) offiziell beigelegt. Gemeinsam mit Tommy und ihrer Nichte Bambi verbrachte sie nun Zeit im Fitnessstudio, wie mehrere Posts auf Instagram zeigen. Die Familie wirkte harmonisch und entspannt, als Fotos und Videos von gemeinsamen Übungen sowie von Tommy auf dem Laufband geteilt wurden. "Ich glaube, sie denkt genauso über das Fitnessstudio wie ich", scherzte Molly-Mae in einer Bildunterschrift über Bambis gelangweilt wirkenden Gesichtsausdruck, während sie ihren Papa beobachtete.

Diese Szene markiert einen Wendepunkt, nachdem Zoe in der Vergangenheit Zweifel an der Beziehung ihrer Schwester zu dem Boxer geäußert hatte. Tommy hatte davor in einem Interview mit Men's Health eingeräumt, dass sein früherer Umgang mit Alkohol ein wesentlicher Faktor für die zwischenzeitliche Trennung des Paares war. Nach Monaten der Trennung fanden Molly-Mae und Tommy jedoch wieder zueinander und bestätigten im Mai, ihrer Liebe eine neue Chance zu geben. Seitdem bemüht sich Tommy intensiv, das Vertrauen seiner Partnerin zurückzugewinnen und betont, wie wichtig Ehrlichkeit und Kommunikation sind.

Auch zwischen Molly-Mae und ihrer Schwester war es wegen der Beziehung zu dem Boxer zu Spannungen gekommen. Zoe hatte in der Vergangenheit angemerkt, wie sehr sie sich um die Zukunft ihrer Schwester und ihrer Nichte sorgte. In vorherigen Diskussionen war sie mit Molly-Mae aneinandergeraten, da sie das Gefühl hatte, ihre Meinung zu der Beziehung werde ignoriert. Doch die jüngsten Fotos und gemeinsamen Aktivitäten zeigen, dass die beiden Schwestern und Tommy nun wieder an einem Strang ziehen. Und sie unterstreichen damit, wie wichtig Familie für alle Beteiligten ist.

Instagram / C4yZj2Dr2BS Zoe Rae und Molly-Mae Hague, Schwestern

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury im Mai 2022

Instagram / tommyfury Tommy Fury mit seiner Tochter Bambi