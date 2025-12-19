Erschöpfte Prinzessin Kate bei Comeback im Rampenlicht

Prinzessin Kate (43) hat bei einem glanzvollen Auftritt am 3. Dezember beim Staatsbankett zu Ehren des deutschen Präsidenten Frank-Walter Steinmeier (69) in Windsor das Rampenlicht auf sich gezogen. Mit der 172 Jahre alten Oriental Circlet Tiara von Königin Victoria, die traditionell für Königinnen oder zukünftige Königinnen reserviert ist, setzte sie ein Zeichen. Die Prinzessin, die nach einer schweren Krebserkrankung langsam ins öffentliche Leben zurückkehrt, präsentierte sich selbstbewusst an der Seite von Prinz William (43). Das Staatsbankett war eines von drei in diesem Jahr, an denen Kate und William im Namen der Monarchie teilnahmen – ein weiterer Schritt hin zu einer künftigen Führungsrolle.

Das Jahr 2025 war für Kate geprägt von Erholung und einem schrittweisen Comeback. Nachdem sie ihre Remission im Januar bekanntgegeben hatte, fokussierte sie sich auf ihre Familie – insbesondere auf die drei Kinder George, Charlotte und Louis – und wichtige Herzensprojekte wie die frühe Kindheitsentwicklung. Um ihrer Gesundheit und ihrem Wohlbefinden Priorität zu geben, zog die Familie im Herbst in ein neues Zuhause, die Forest Lodge in Windsor. Gleichzeitig übernahm Kate wieder royale Verpflichtungen, wie den Besuch eines Gipfeltreffens zur weiteren Förderung ihrer Initiativen. König Charles (77) verkündete kürzlich, dass seine eigene Krebsbehandlung im neuen Jahr reduziert werde, ein hoffnungsvolles Zeichen für die Monarchie.

Privat zeigt sich die Beziehung zwischen Kate und William gefestigt, wie Insider berichten. Nach über 20 gemeinsamen Jahren scheint die schwierige Zeit ihrer Krankheit das Paar enger zusammengeschweißt zu haben. Gemeinsame Gesten und liebevolle Blicke sprechen für eine tiefe Verbundenheit, die auch in herausfordernden Zeiten, wie der weiterhin angespannten Beziehung zu Prinz Harry (41), Bestand hat. Auch für die Zukunft gibt es Pläne: Für 2026 steht eine Einladung nach Australien aus, und möglicherweise könnten weitere internationale Reisen folgen. Kate, die zunehmend selbstbewusst auftritt, scheint in einer Phase ihres Lebens angekommen zu sein, in der sie ihre Rolle als Mutter, Prinzessin und zukünftige Königin selbstbewusst definiert.

Getty Images Prinzessin Kate, Dezember 2025

Getty Images Ankunft von William, Prince of Wales, und Catherine, Princess of Wales zum Staatsbankett für Frank-Walter Steinmeier in Windsor

Imago Prinz William, Prinzessin Kate und ihre Kinder beim Gottesdienst in der Westminster Abbey im Dezember 2025