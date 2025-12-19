Tanja Makarić verrät: Darum wollte sie erst jetzt ein Baby

Tanja Makarić (28) teilt ein sehr persönliches Update mit ihren Followern: Die Influencerin ist schwanger und erklärt, warum für sie genau jetzt der richtige Zeitpunkt für ein Baby ist. In einer Instagram-Story beantwortete sie die Frage, wieso sie sich erst jetzt für ein Kind entschieden hat und welche Kriterien für sie eine Rolle spielten. Sie betont, dass es ohne den passenden Partner und das richtige Umfeld für sie nicht infrage gekommen wäre. Wichtig sei ihr die echte Wärme eines Menschen, sein Verhalten im realen Leben und eine stabile Basis. Die werdende Mutter machte zudem deutlich, dass sie sich ganz bewusst Zeit gelassen hat, um an sich zu arbeiten und in sich hineinzuhören.

In ihren Antworten zeigte Tanja, wie sehr ihr mentale Gesundheit am Herzen liegt. "Ich hätte vorher keine Kinder bekommen. Nicht, weil ich keine jemals wollte, sondern weil das einfach nicht für mich gestimmt hat", sagte sie in ihrer Story. Sie habe erst ihre eigenen "Dämonen bekämpfen" wollen und dafür Therapie gemacht – so lange, wie es nötig war. Ebenso klar formulierte sie ihre Wünsche an den Vater ihres Kindes: Er solle stabil, "nicht krank im Kopf" und vor allem ein guter Mensch mit reiner Seele sein. Zuvor habe es mit anderen Personen schlicht nicht gepasst. Für sie zähle, dass sich alles stimmig anfühlt – Partner, Alltag und das emotionale Fundament.

Bereits im August hatte Tanja verraten, dass ihr Kind ein absolutes Wunschkind ist. Auf die Frage eines Followers, ob die Schwangerschaft geplant gewesen sei, antwortete sie damals mit einem klaren "Ja" und schickte ein Herz-Emoji hinterher. Details zu ihrer Beziehung hält die Influencerin weiterhin geheim. Bekannt ist lediglich, dass der werdende Vater ein Fußballer sein soll. Auch wenn die Influencerin ihr Privatleben weitgehend für sich behält, lässt sie ihre Fans an ihrer Schwangerschaft teilhaben. Immer wieder teilte sie in den vergangenen Monaten Babybauch-Fotos und berichtete offen, wie es ihr geht. Den errechneten Geburtstermin gab sie ebenfalls preis: Jetzt im Dezember soll das Baby auf die Welt kommen.

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Dezember 2025

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin