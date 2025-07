Seit Trennung: So erzieht Orlando Bloom seine Kinder jetzt

Orlando Bloom (48) hat erstmals über die Veränderungen in seinem Leben gesprochen, die ihn nach der angeblichen Trennung von Katy Perry (40) besonders geprägt haben. In einem Gespräch, das im "The Oprah Podcast" zu hören ist, erzählte der Schauspieler, wie sich sein Ansatz als Vater seitdem weiterentwickelt hat. Orlando teilt sich das Sorgerecht für die gemeinsame vierjährige Tochter Daisy mit Katy und ist außerdem Vater des 14-jährigen Flynn, den er mit seiner Ex-Frau Miranda Kerr (42) großzieht. "Mein Job als Elternteil ist es jetzt, meinen Kindern die Möglichkeit zu geben, auf ihren eigenen Wegen zu wachsen", sagte er über seine Rolle.

Orlando erklärte, dass er sich intensiv mit dem Hoffman-Prozess auseinandergesetzt habe, einer Methode, um negative Verhaltensmuster und Denkmuster aus der Kindheit zu erkennen und zu verändern. Dies habe ihm geholfen, gelassener mit Konflikten umzugehen, vor allem in der Beziehung zu Flynn. "Ich behaupte nicht, dass ich perfekt bin. Es ist überhaupt nicht einfach, aber es ist etwas, das ich ohne den Hoffman-Prozess, glaube ich, nicht verstanden hätte", gab er zu. Besonders betonte Orlando, wie wichtig es sei, Konflikte aus der Perspektive seines Gegenübers zu betrachten und dabei den eigenen Standpunkt ruhig zu vermitteln, ohne die Entwicklung der anderen Person zu behindern.

Vor wenigen Wochen sorgten gemeinsame Urlaubsbilder von Katy und Orlando für Gesprächsstoff. Die beiden ließen ihre Follower mit idyllischen Schnappschüssen von Sardinien an ihrem Patchwork-Familienleben teilhaben. Daisy und Flynn standen dabei im Mittelpunkt der heiteren Social-Media-Posts. Doch bei einem Landgang in Porto Cervo zeigte sich das Paar ungewohnt distanziert, wie Schnappschüsse einfingen, die Bild vorliegen. Beobachter berichteten von einer frostigen Stimmung beim gemeinsamen Lunch, während Katy und der Schauspieler kaum miteinander sprachen.

