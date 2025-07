Das ist in "Der Sommer, als ich schön wurde"-Serie anders

"Der Sommer, als ich schön wurde" begeistert seit seiner Premiere im Juli 2022 Millionen von Zuschauern. Die Serie basiert auf der gleichnamigen Buchreihe von Jenny Han (44) und erzählt die Geschichte von Belly Conklin (gespielt von Lola Tung, 22) und ihrer komplizierten Beziehung zu den Brüdern Conrad (gespielt von Christopher Briney, 27) und Jeremiah Fisher (gespielt von Gavin Casalegno, 25). Doch in den drei Staffeln gibt es einige Unterschiede zu den Büchern. So ist es in der TV-Show beispielsweise zunächst ein Geheimnis, dass Conrad und Jeremiahs Mutter Susannah Krebs hat – in dem Bestseller wissen alle davon. In der Serie flirtet Jeremiah vor allem in der ersten Staffel auch mit Jungs – davon ist keine Spur in dem Roman. In Staffel eins überredet Susannah Belly, am Debütantinnenball teilzunehmen – auch dieses Thema kommt in den Büchern nie zur Sprache.

Auch in Staffel zwei wurde im Vergleich zum Buch ein bisschen was verändert: So schlafen Belly und Conrad während eines geheimen Trips nach Cousins miteinander – im zweiten Band tun sie dies nicht. Zudem spielt Bellys beste Freundin Taylor in den Büchern zunächst keine wirkliche Rolle, während sie in der Serie nach und nach zu einer wichtigen Nebenfigur wird. Auch in der aktuell laufenden dritten Staffel gibt es Unterschiede. Achtung Spoiler...

So betrügt Jeremiah Belly gleich mehrmals mit Lacie. Im Liebes-Schmöker geht er nur einmal fremd und macht ihr anschließend einen Heiratsantrag, um die Beziehung zu retten. Bereits vor der Premiere der ersten Staffel von "Der Sommer, als ich schön wurde" deutete Autorin Jenny Han an, dass es auch einige Änderungen geben könnte. "Meine Priorität war immer, dass die Fans des Buches mit der Geschichte, die wir erzählen, wirklich zufrieden sind, aber auch, dass sie wissen, dass es sich um eine Adaption in einem neuen Medium handelt, es also nicht genau dasselbe sein wird", erklärte sie gegenüber Variety damals.

Erika Doss / Prime Video Gavin Casalegno und Lola Tung in "Der Sommer, als ich schön wurde"-Staffel drei

Erika Doss / Prime Video Christopher Briney in "Der Sommer, als ich schön wurde"-Staffel drei

Getty Images Jenny Han, Autorin

