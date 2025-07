Tish Cyrus verbreitet skurrile Theorie über Will Smith

Tish Cyrus (58), Mutter von Miley Cyrus (32) und Reality-TV-Star, sorgte kürzlich mit einer ungewöhnlichen These für Aufsehen. Gemeinsam mit ihrer Tochter Brandi (38) war sie im Podcast "Boyfriend Material" von Harry Jowsey (28) zu Gast und sprach über eine Verschwörungstheorie, die angeblich unterirdische Tunnel in Los Angeles und Schauspieler Will Smith (56) betrifft. Tish erklärte, sie habe gehört, dass solche Tunnel existieren und Will Smith sogar über einen eigenen Bunker verfüge. Brandi zeigte sich zunächst skeptisch, unterstützte ihre Mutter jedoch später. "Ich glaube es", fügte sie hinzu.

Die Theorien führten innerhalb der Podcast-Runde zu amüsanten Diskussionen. So behauptete Tish, solche Tunnel seien wohl für künftige Notfälle oder gesellschaftliche Katastrophen gedacht, was bei den anderen Gästen gemischte Reaktionen hervorrief. Brandi neckte ihre Mutter und nannte sie eine begeisterte Verfechterin von Verschwörungstheorien. Tish wiederum verteidigte sich mit der Argumentation, dass der Begriff "Verschwörungstheorie" von der Regierung geschaffen worden sei, um wahre Fakten zu diskreditieren. Brandi ließ dies nicht gelten und hielt dagegen: "Das sagen sie alle."

Abseits von Verschwörungstheorien hat Tish kürzlich privat wieder Frieden mit ihrer Tochter Noah Cyrus (25) geschlossen. Nach Gerüchten über Streitigkeiten, die aufgrund von Tishs Hochzeit mit Dominic Purcell (55) entstanden waren, näherten sich die beiden wieder an. Gemeinsame Spaziergänge halfen der Mutter-Tochter-Beziehung auf die Sprünge. Noah zeigte ihre Unterstützung schließlich auch öffentlich, indem sie in Tishs Podcast "Sorry We're Cyrus" zu Gast war. Es scheint, als habe die Familie trotz Differenzen einen Weg gefunden, ihre Bindung zu festigen.

Getty Images Tish Cyrus, 2024

Getty Images Brandi Cyrus, DJane

Collage: Instagram / noahcyrus, Getty Images Collage: Noah und Tish Cyrus