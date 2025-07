Meilenstein: Schwiegertochter-Ingo hat über 60 Kilo verloren

Reality-TV-Star Ingo (34), bekannt aus der Sendung Schwiegertochter gesucht, begeistert jetzt mit einem eindrucksvollen Meilenstein: Er hat auf seiner Abnehmreise über die letzten Monate rund 60 Kilogramm verloren. Während er einst 181 Kilogramm auf die Waage brachte, zeigt die Anzeige seines aktuellen Gewichts eine erstaunliche Veränderung: 120,1 Kilogramm. Auf seinem Instagram-Kanal teilte Ingo diese Neuigkeiten mit seinen Followern und präsentierte in einer Story stolz eine Übersicht seiner Fortschritte.

Dieser bedeutende Erfolg ist kein Zufall: Vor genau einem Jahr, am 22. Juli 2024, entschied sich Ingo für eine Schlauchmagen-Operation als Teil seines Kampfes gegen die überflüssigen Pfunde. Seitdem dokumentiert der Reality-Star regelmäßig seine Fortschritte und motiviert damit nicht nur sich selbst, sondern auch seine Follower. Die kontinuierliche Arbeit an sich selbst zeigt deutlich, wie entschlossen Ingo ist, sein Leben nachhaltig zu verändern. Seine Gewichtsabnahme scheint nicht nur eine körperliche Herausforderung gewesen zu sein, sondern auch eine emotionale.

Der Entschluss zur Operation und die damit verbundenen Veränderungen trafen Ingo in einer Phase, in der er mit Diäten und Sport an seine Grenzen gestoßen war. In dieser Zeit stand ihm vor allem seine damalige Frau Annika unterstützend zur Seite, die ihn lange begleitete und stärkte. Erst vor wenigen Wochen machten die beiden jedoch ihre Trennung öffentlich. Trotz der persönlichen Herausforderungen, die dieser Einschnitt mit sich brachte, hielt Ingo offenbar konsequent an seinem Ziel fest. Heute darf er mit Stolz auf seine Entwicklung blicken und die nachhaltigen Erfolge seiner Entscheidung und seines Durchhaltevermögens genießen.

Instagram / ingonator_official Ingo Peters, Mai 2025

Instagram / ingonator_official Ingo im September 2024

Instagram / annika.peters Annika und Ingo, August 2023

