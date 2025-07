Royaler Support: Prinz William fliegt zum Frauen-EM-Finale

Prinz William (43) ist ein bekennender Fußballfan. Da ist es auch keine Überraschung, dass der Prince of Wales am Sonntag zum EM-Finale der Frauen nach Basel reisen wird, um die Engländerinnen zu unterstützen. Dass er dabei sein wird, bestätigte nun der Kensington Palace, wie unter anderem Mirror berichtet. Aktuell befinden sich William und Prinzessin Kate (43) eigentlich in einer kleinen Pause. Ihre drei Kinder Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) haben gerade noch Sommerferien – die Zeit mit ihrem Nachwuchs ist dem royalen Ehepaar bekanntermaßen sehr wichtig.

William und seine Familie verfolgten das Turnier der Frauen offenbar bislang mit Spannung. Nach dem Einzug der englischen Damen in das Endspiel gratulierten der Bruder von Prinz Harry (40) und dessen Frau den Ladies auf Instagram: "Brillante Leistung, Löwinnen! Ein Spiel vor dem Ruhm!" Bereits zu Beginn der EM war William in die Schweiz gereist, um das erste Gruppenspiel seiner Landsfrauen gegen die Niederlande zu verfolgen. "Das Männerteam könnte definitiv von eurer Kameradschaft und eurem Mannschaftsklima lernen", lobte er die Frauen anschließend. Mit seinem Besuch des Finales am Sonntag schließt sich damit der Kreis.

In der vergangenen Fußball-Saison hatte William auch immer wieder Spiele seines Lieblingsvereins Aston Villa besucht. Im Viertelfinale der Champions League begeisterte der 42-Jährige sogar als Experte. "PSG war im Hinspiel unglaublich intensiv, sie pressen sehr hoch", erklärte der britische Thronfolger gegenüber TNT Sports. Die Aussagen überraschten jedoch eher weniger. William ist großer Sportliebhaber – genau wie seine Frau und ihre gemeinsamen Kinder.

Getty Images Prinz William im März 2025

Getty Images Prinz William mit Mitgliedern der englischen Fußball-Frauenmannschaft, Juni 2025

