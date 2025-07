Passagiere baff: Angelina Jolie und Salma nehmen Linienflug

Reisende am Flughafen von Mexiko-Stadt trauten am Wochenende ihren Augen kaum, als sie Angelina Jolie (50) und Salma Hayek (58) entdeckten. Die beiden Hollywoodstars mischten sich in legerer Kleidung unter die anderen Passagiere, um einen Linienflug nach Veracruz zu nehmen. Während die Schauspielerinnen am Gate warteten, wurden sie von einigen Mitreisenden erkannt, die unter anderem einen Clip auf TikTok teilten. In dem Video unterhalten sich die zwei Schauspielerinnen angeregt, während sie in einer Schlange stehen. Die Frage eines Fans, ob die beiden ein Foto mit ihm machen würden, verneinte Salma allerdings.

Die Oscarpreisträgerinnen verbindet seit ihrer Zusammenarbeit im Marvel-Film "Eternals" im Jahr 2021 eine enge Freundschaft. Im Anschluss wirkten sie auch gemeinsam an dem Film "Without Blood" mit, bei dem Angelina Regie führte. Die gebürtige Mexikanerin schwärmte einst im Gespräch mit People: "Wir unternehmen vieles zusammen – manchmal mit den Kindern, manchmal zu zweit. [...] Es ist schön, eine Freundin zu haben, mit der man lachen und weinen kann."

Die Ex-Frau von Brad Pitt (61) feierte Anfang Juni ihren 50. Geburtstag. Doch diesen Meilenstein zelebrierte die Regisseurin nicht mit einer riesigen Party, sondern im kleinsten Kreis mit Maddox (23), Pax (21), Zahara (20), Shiloh (19), Knox (17) und Vivienne (17). "Sie hatte eine relativ bescheidene Feier nur mit ihren Kindern geplant und stieß später auch mit einigen engen Freunden und ihrem Bruder James auf den Anlass an", berichtete ein Insider gegenüber Hello!.

Matt Winkelmeyer / Getty Images, Noam Galai / Getty Images Angelina Jolie und Salma Hayek Collage

Getty Images Salma Hayek, Schauspielerin

Getty Images Maddox, Vivienne, Angelina Jolie, Zahara, Shiloh im Oktober 2021