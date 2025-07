Ozzy Osbournes Schwestern äußern sich jetzt nach seinem Tod

Ozzy Osbourne (✝76) ist am 22. Juli 2025 in seinem Zuhause in Buckinghamshire verstorben. Der legendäre Frontmann der Band Black Sabbath, dessen Tod die Musikwelt erschütterte, war zum Zeitpunkt seines Ablebens von seiner Familie umgeben. Nun haben sich seine beiden älteren Schwestern, Jean Powell und Gillian Hemming, mit emotionalen Worten an die Öffentlichkeit gewandt. "Wir können einfach nicht glauben, dass er weg ist und dass wir keinen Anruf oder keine Nachricht mehr von ihm bekommen werden. Jede Woche – ohne Ausnahme – hat er sich bei uns gemeldet, entweder per Telefon oder per SMS, um zu fragen, wie es uns geht und was es Neues gibt", betont Gillian gegenüber The Mirror.

Die beiden Schwestern sahen den Musiker zuletzt bei seinem eindrucksvollen Abschiedskonzert im Villa Park in der Nähe von Birmingham. Obwohl er "gebrechlich" wirkte, kam sein Tod für sie überraschend. "Er hatte noch Pläne und Dinge, die er tun wollte. Wir wissen noch nicht genau, was passiert ist – es ist noch zu früh. Es ist einfach so traurig. Ich bin nur dankbar, dass er in England gestorben ist", sagt Jean. Gillian ergänzt: "Wir waren wahnsinnig stolz auf ihn und alles, was er erreicht hat. Aber das ist ihm nie zu Kopf gestiegen. Was die Öffentlichkeit von John gesehen hat, war genau das, wie er wirklich war. Es war keine Show."

Ozzy hatte in den letzten Jahren mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen – darunter Parkinson sowie die Folgen eines Sturzes im Jahr 2019, der eine alte Wirbelsäulenverletzung verschlimmerte. Doch sein Abschiedskonzert zeigte eindrucksvoll, dass er seiner Musik bis zuletzt mit ganzem Herzen verbunden blieb. Der Sänger hinterlässt neben seiner Frau Sharon (72) und seinen fünf Kindern – Jack (39), Kelly (40), Aimee (41) und Louis – ein musikalisches Vermächtnis, das sich über mehr als ein halbes Jahrhundert erstreckt. Sein Tod wurde gestern von der Familie bestätigt. "Er war bei seiner Familie und von Liebe umgeben", hieß es in einem Statement gegenüber The Sun.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ozzy Osbourne bei einer Pressekonferenz in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Ozzy Osbourne, Musiker

Anzeige Anzeige