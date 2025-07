Hyaluron in die Nase: Emma Fernlund zeigt ihr Ergebnis

Emma Fernlund (24) macht überhaupt kein Geheimnis daraus, dass sie ihrer Schönheit ab und zu vom Beauty-Doc nachhelfen lässt. In ihrer aktuellen Instagram-Story verrät das Reality-Sternchen nun, dass sie sich Hyaluronsäure in die Nase injizieren ließ, um ihr einen kleinen Schwung zu verleihen. "Ich zeige euch hier einmal das Davor und Danach. Das Geile an dieser Hyaluron-Behandlung ist natürlich, dass, wenn ihr darüber nachdenkt und eben keine OP und die damit einhergehenden Risiken in Kauf nehmen wollt, ist Hyaluron natürlich eine Super-Option, um vielleicht trotzdem euer Wunschergebnis zu erzielen, wie es bei mir war", schwärmt Emma.

Dazu teilt die Blondine ein Vergleichsfoto: ihre Nase vor und nach dem kleinen Eingriff. Viel hat sich nicht geändert – lediglich die Nasenspitze ist ein wenig angehoben – genau so, wie Emma es sich gewünscht hat. "Ich habe ja eine kleine, gerade Nase eigentlich schon von Natur aus. Aber ich wollte noch minimal so diesen Schwung haben." Wenn sie frontal in die Kamera spricht, wird den meisten wohl keine Veränderung auffallen – der Temptation Island V.I.P.-Star scheint aber megaglücklich mit dem Ergebnis zu sein.

In den vergangenen Monaten machte die 24-Jährige vor allem mit ihrem Liebesleben Schlagzeilen. Nach einer On-off-Beziehung mit Umut Tekin (28) trennten sich die beiden endgültig im April dieses Jahres. Schon kurz darauf deutete alles auf einen intensiven Flirt zwischen Emma und Julius Tkatschenko hin. Die Kennenlernphase mit der Germany Shore-Bekanntheit beendete Emma nach wenigen Wochen. Über ihren aktuellen Beziehungsstatus hält sie sich bedeckt – jedoch ließ ihre Reaktion auf Fan-Fragen auf Instagram vermuten, dass es vielleicht wieder jemanden in ihrem Leben geben könnte.

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Reality-TV-Star

Instagram / emmashealth_ Vorher-nachher-Foto von Emma Fernlunds Nase

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Emma Fernlund und Umut Tekin bei den Reality Awards 2024