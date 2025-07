Coldplay singt für Ozzy Osbourne bei Konzert in Nashville

Ozzy Osbourne (✝76) verstarb am vergangenen Dienstag. Um die Rock-Legende trauern nicht nur Fans, sondern auch seine Kollegen aus der Musikbranche sind fassungslos. Coldplay spielten am selben Abend ein Konzert in Nashville und nutzten die Gelegenheit, um Ozzy vor Tausenden Menschen zu gedenken. "Ozzy, wir lieben dich, wo auch immer du hingehst", erklärte Sänger Chris Martin (48), bevor er die Ballade "Changes" von Black Sabbath anstimmte. Die Clips des emotionalen Moments kursieren unter anderem auf X. Aber Chris widmete seinem Freund nicht nur den einen Song, sondern sogar das ganze Konzert: "Wir möchten die gesamte Show dem unglaublichen Genie, Talent und Charakter widmen, der ein Geschenk für die Welt war: Ozzy Osbourne. Wir senden seiner Familie unsere Liebe."

Neben Chris und Coldplay verabschieden sich auch viele andere Stars im Netz von Ozzy. Vor allem in der Metal-Szene galt der Brite als Wegbereiter – unter anderem die Band Metallica postete in Erinnerung an ihren Kollegen ein Foto aus alten Zeiten. Andere Musiker wie Elton John (78) zollen Ozzy ebenfalls ihren Tribut. Der "Rocket Man"-Interpret teilte auf Instagram ein Foto, auf dem die beiden sich innig umarmen, und schreibt dazu: "Er war ein lieber Freund und ein großer Wegbereiter, der sich seinen Platz im Pantheon der Rockgötter gesichert hat – eine wahre Legende. Er war einer der lustigsten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Ich werde ihn sehr vermissen."

Kurz nachdem sein Tod bekannt wurde, meldete sich auch Ozzys berühmte Familie zu Wort. The Sun lag ein Statement vor, das von seiner Frau Sharon (72) und ihren gemeinsamen Kindern Jack (39), Kelly (40), Aimee (41) und Louis unterschrieben war. "Er war bei seiner Familie und von Liebe umgeben", hieß es in der Stellungnahme. Woran genau Ozzy starb, ist derweil nicht bekannt, aber er kämpfte schon in den vergangenen Jahren mit seiner Gesundheit. Unter anderem litt der Musiker an Parkinson, was seine Mobilität im Alltag stark einschränkte. Zudem wurde er zuletzt immer wieder operiert, was seiner Gesundheit weiter zusetzte.

Monica Schipper/Getty Images, Kevin Winter/Getty Images for dcp Collage: Chris Martin und Ozzy Osbourne

Getty Images Elton John mit Sharon und Ozzy Osbourne, Februar 2015

