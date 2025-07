Vorfreude: Max Wilschrey und Laura planen schon die Hochzeit

Erst vergangene Woche machte Max Wilschrey (29) seiner Laura einen Antrag. Vollkommen überrascht und mit Tränen in den Augen hat die Influencerin Ja gesagt. Als frisch Verlobte fühlen sich die Turteltauben eigentlich wie vorher, nur dass sie nun "noch glücklicher [und] irgendwie verliebter" sind. Zudem stecken sie "voller Vorfreude auf die Hochzeitsvorbereitungen" – und die laufen wohl schon auf Hochtouren, wie sie Promiflash erzählen: "Die Gästeliste wird zurzeit geschrieben, wir sind gerade dabei, einige Locations zu besichtigen und einen Termin zu finden."

Die zwei haben auch schon eine ungefähre Vorstellung. "Alles in allem wird der Stil in eine klassische, zeitlose und elegante Richtung gehen", erklärt Max. Elegant war auch schon das Ambiente beim Antrag, den der Fußballer seit Jahresbeginn plante. Er und Laura gehen mittlerweile seit etwas über einem Jahr zusammen durchs Leben – und dass sie seine Frau fürs Leben ist, war Max von Anfang an klar. "Ich wusste von Anfang an, dass Laura eine besondere Frau ist, die genauso tickt wie ich. Es gab keinen bestimmten Moment, in dem ich gemerkt habe, dass ich Laura heiraten will. Es hat sich vielmehr mit der Zeit entwickelt, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht mehr ohne diese Frau leben möchte und mir eine Zukunft ohne sie nicht mehr vorstellen kann", schwärmt er Promiflash verliebt vor und betont: "Bei Laura und mir hat einfach alles gepasst."

Ebenso wird wahrscheinlich auch seine bessere Hälfte fühlen. Dass sie einmal heiraten werden und der Antrag womöglich in diesem Jahr stattfinden wird, war Laura bewusst, erklärte sie Promiflash. Nichtsdestotrotz war sie am großen Tag vollkommen überrascht und überwältigt von der Liebe und Mühe, die ihr Liebster in den Antrag steckte. "Ich wusste, dass es Laura wichtig war, ihre engsten Leute dabei zu haben, deswegen habe ich den Antrag auch bei ihren Eltern im Garten gemacht", brachte Max zum Ausdruck, dass er an alles gedacht hat.

Instagram / lauraxdnts Max Wilschrey und Laura, Social-Media-Bekanntheiten

Instagram / lauraxdnts Laura im Juni 2025

Instagram / max_wilschrey Max Wilschrey und Laura, April 2025