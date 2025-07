So verliebt: Camila Cabello knutscht innig mit ihrem Freund

Camila Cabello (28) schwebt wieder auf Wolke sieben. Die Sängerin soll seit dem Frühjahr mit ihrem neuen Partner Henry Junior Chalhoub zusammen sein. Die aktuellen Bilder der beiden lassen wohl keinen Zweifel daran, dass sie schwer verliebt sind. Wie People berichtet, erwischten Paparazzi die gebürtige Kubanerin zusammen mit dem Unternehmer am Strand von Ibiza. Wie die Fotos zeigen, liegen die beiden auf einem Steg und knutschen dort innig. Auch im Wasser wird es romantisch: Camila kann kaum die Finger von ihrem Partner lassen.

Bevor die Beziehung von Henry und Camila offiziell wurde, gab es bereits einige Spekulationen, da die beiden sich schon knutschend zeigten. Zudem besuchten sie gemeinsam die Paris Fashion Week im März dieses Jahres – und schienen ihre Liebe auch hier kaum verstecken zu wollen. Zwar bestätigten weder die Sängerin noch der Millionärssohn die Beziehung. Auch zeigten sie sich bisher nicht gemeinsam im Netz oder öffentlich auf dem roten Teppich. Ihre Liebe scheinen sie eher privat zu genießen.

Henry dürfte Camilas erste ernste Beziehung nach ihrer Liaison mit Shawn Mendes (26) sein. Das Verhältnis zu dem Sänger war sehr medienwirksam und beschäftigte die Öffentlichkeit auch noch nach der Trennung. Die beiden schienen nach dem Liebes-Aus nämlich noch enge Freunde zu sein, sodass es Gerüchte gab, ihre Liebe flamme wieder auf. Ein Zurück scheint es mittlerweile aber nicht mehr zu geben – und das nicht nur, weil Camila neu vergeben ist. "Wir standen uns in den letzten Jahren nicht mehr so wirklich nahe, aber wir kennen einander einfach gut", stellte Shawn vergangenes Jahr in einem Interview mit Apple Music 1 klar.

ActionPress Henry Junior Chalhoub und Camila Cabello auf der Paris Fashion Week, März 2025

Getty Images Camila Cabello im März 2025

Getty Images Camila Cabello und Shawn Mendes, September 2021

