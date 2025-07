Das mysteriöse Leben von Ozzy Osbournes heimlicher Tochter

Ozzy Osbourne (✝76) ist im Alter von 76 Jahren verstorben. Mit ihm verliert die Musikwelt nicht nur eine echte Legende, sondern auch einen Familienvater, der sechs Kinder hinterlässt. Während Kelly Osbourne (40) und Jack Osbourne (39) durch die kultige MTV-Reality-Show "The Osbournes" Fans auf der ganzen Welt bekannt wurden, gibt es ein anderes Familienmitglied, das stets das Rampenlicht mied: Aimee Osbourne (41), Ozzys älteste Tochter mit Sharon Osbourne (72). Die 41-Jährige, die am 2. September 1983 in London geboren wurde, entschied sich oe24.at zufolge schon früh gegen die Reality-TV-Karriere ihrer jüngeren Geschwister und konzentrierte sich auf ein eigenes künstlerisches Leben.

Aimee verfolgt ihre Träume in Schauspiel und Musik auf ihre ganz eigene Weise. Sie nutzt ihren Künstlernamen ARO, abgeleitet von ihren Initialen, um einen deutlich anderen Klang als den ihres berühmten Vaters zu präsentieren. Statt Heavy Metal setzt sie auf atmosphärischen Synth-Pop, inspiriert von Größen wie Kate Bush. Auch als Schauspielerin ist sie aktiv: So war sie beispielsweise an einer MTV-Adaption von "Wuthering Heights" beteiligt. Trotz ihres Talents blieb Aimee größtenteils unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit, eine bewusste Entscheidung, wie sie selbst einmal erklärte. Ihr Rückzug ins Privatleben gibt ihr, wie sie betont, Kreativraum fernab vom Osbourne-Trubel.

Die Beziehung zwischen Ozzy und Sharon Osbourne hatte über die Jahre sowohl künstlerische als auch private Turbulenzen, was sich auf die gesamte Familie auswirkte. Aimees Entschluss, nicht Teil der Reality-Show zu sein, zeigte früh ihren Wunsch nach Abgrenzung. Während Kelly und Jack das TV-Format nutzten, um sich persönliche Plattformen aufzubauen, hielt Aimee beständig an ihrer Zurückgezogenheit fest. Doch auch sie hat in Interviews stets warm über ihren Vater gesprochen und betonte die kreative Atmosphäre, die er für seine Kinder schuf. Ihre Ablehnung des medialen Rampenlichts unterstreicht umso mehr, wie unterschiedlich die Mitglieder der berühmten Osbourne-Familie mit ihrer prominenten Herkunft umgehen.

Instagram / aro_officialmusic Aimee Osbourne, Sängerin

Getty Images Kelly, Ozzy, Sharon und Jack Osbourne 2015 auf dem Red Carpet

Getty Images Aimee Osbourne und Chairman, CEO of Restoration Hardware Gary Friedman im November 2015 in L.A.