Mysteriöser Dreh: Heidi Klum plant wohl neue Show in München

Die diesjährige Staffel von Germany's Next Topmodel ist seit einigen Wochen vorbei – und Heidi Klum (52) plant offenbar schon ihr nächstes TV-Projekt. Laut Bild-Informationen sei es diesmal aber keine Castingshow. Am 18. September soll demnach im legendären Münchner Hofbräuhaus das "Heidifest" gefeiert und gefilmt werden. Umgesetzt von ihrem Stammsender ProSieben, soll es sich dabei um ein exklusives Event im Stil des Oktoberfestes handeln. Der rote Teppich soll um 18 Uhr starten, die Sendung ab 20:15 Uhr.

Moderiert von Heidi höchstpersönlich, dürfen sich Gäste und Zuschauer auf einiges gefasst machen. Die 52-Jährige soll den Abend nicht nur moderieren, sondern auch bei der Planung an mehreren Punkten die Finger im Spiel gehabt haben. Zum einen hat das Model den Dresscode Tracht festgelegt. Zum anderen hat sie auch bei der musikalischen Begleitung des Abends genaue Vorstellungen gehabt. Auf Heidis Wunsch hin soll das Münchner Volksmusiker-Duo "Marianne & Michael" ihr Karriereende pausieren, um den Hit der Spider Murphy Gang "Skandal im Sperrbezirk" von 1981 zu performen. Außerdem habe sich die Ehefrau von Tom Kaulitz (35) einen Auftritt der Modern-Talking-Legende Thomas Anders (62) gewünscht. Auch er soll einen echten Klassiker – den Kult-Song "Cheri Cheri Lady" von 1985 – zum Besten geben.

Auch wenn Heidi schon vor Jahren ihren Lebensmittelpunkt in die USA verlegt hat, wo sie gemeinsam mit ihrem Mann und ihren Kindern lebt, ist die gebürtige Bergisch Gladbacherin ein bekennender München- und Oktoberfest-Fan. Gut vorstellbar also, dass ihre Vorfreude auf ein eigenes "Heidifest" groß ist. Die Blondine gilt seit Jahrzehnten als eines der größten Supermodels der Welt. Neben ihrer ältesten Tochter Leni (21) ist inzwischen auch ihr Sohn Henry Samuel (19) in ihre Fußstapfen getreten.

Getty Images Heidi Klum, Model

Getty Images Thomas Anders, Musiker

Getty Images Heidi Klum bei Elton Johns Oscar-Party 2025