So lauten erste Obduktionsergebnisse von Felix Baumgartner

Felix Baumgartner (✝56) verstarb vergangene Woche bei einem schweren Unfall. Genaue Aussagen über die Todesursache sollte die Obduktion geben. Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet, liegt ein erstes Ergebnis vor. Demnach kann ein Herzinfarkt während des Fluges wohl ausgeschlossen werden – Hinweise darauf wurden keine gefunden. Es ist laut den Ärzten aber dennoch möglich, dass der Extremsportler an Unwohlsein litt oder das Bewusstsein verlor. Dass ein Herzinfarkt der Auslöser war, wurde vorab vermutet. Felix' Lebensgefährtin Mihaela war da anderer Meinung. "Ich war mir sicher, dass Felix nicht krank war, er achtete sehr auf seine Gesundheit und hatte keine Herzerkrankungen", erklärt sie jetzt gegenüber Il Resto del Carlino.

Während zunächst vermutet wurde, dass Felix schon vor dem Aufprall tot war, ergaben die Untersuchungen, dass er vermutlich erst mit dem Aufkommen auf dem Boden starb. Er stürzte mit seinem Gleitschirm in eine Holzkonstruktion neben dem Pool einer Ferienanlage – die zuständige Staatsanwaltschaft erklärte, dass er sich durch den Sturz eine Wirbelsäulenfraktur im unteren Rücken zuzog, die das Rückenmark stark beschädigte. Dass der erfahrene Paragliding-Pilot überhaupt abstürzte, hing vermutlich mit einem technischen Defekt zusammen. Das durch einen Propeller betriebene Gerät soll einen Ausfall gehabt haben, wodurch Felix die Kontrolle verlor, wie Kameraaufnahmen zeigen, die Bild vorlagen.

Die Nachricht von Felix' Tod ging vergangenen Donnerstag um die Welt. Seine Fans und Freunde waren gleichermaßen erschüttert, aber viele schrieben im Netz auch, dass er starb, wie er gelebt hatte. Der gebürtige Österreicher war bekannt für seinen Wagemut. Seine wohl berühmteste Aktion war der Sprung aus der Stratosphäre 2012. Millionen verfolgten im Fernsehen und in Livestreams, wie Felix damals in einer Druckkapsel rund 39 Kilometer in die Höhe stieg und dann von dort in einem Raumanzug und mit einem Fallschirm absprang. Zu dem Zeitpunkt sprang nie jemand aus einer größeren Höhe – ein Weltrekord.

ActionPress / Alexander Schuhmann Felix Baumgartner, Extremsportler

Getty Images Felix Baumgartner und Mihaela Schwartzenberg, Januar 2015

