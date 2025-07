Ozzy Osbournes Vermächtnis: So wollte er erinnert werden

Die Musikwelt trauert: Ozzy Osbourne (✝76), der legendäre Frontmann von Black Sabbath, ist am Dienstag im Alter von 76 Jahren verstorben. Die traurige Nachricht wurde von seiner Familie bestätigt, die erklärte, dass er bis zuletzt im Kreis seiner Liebsten war. Bereits 2019 war bei Ozzy Parkinson diagnostiziert worden, zudem kämpfte er im Laufe seines Lebens mit zahlreichen gesundheitlichen Rückschlägen – darunter schwere Verletzungen an der Wirbelsäule. Doch der Sänger ließ sich nicht unterkriegen und stand weiterhin auf der Bühne, getrieben von seiner Liebe zur Musik. Das People Magazine veröffentlichte nun sein letztes Interview.

In dem Gespräch aus dem Jahr 2022 sprach Ozzy über sein Lebensmotto und darüber, was er der Welt hinterlassen wollte. "Überleben ist mein Vermächtnis", erklärte er damals dem People Magazine. Trotz aller Widrigkeiten habe er nie aufgegeben. "Die Leute fragen mich: 'Du bist 70... warum gibst du nicht auf?' Warum sollte ich? Die Leute wollen immer noch meine Platten kaufen", sagte er und betonte seine ungebrochene Leidenschaft für Musik und seine Fans. Mit seinem Leben und seiner Karriere wollte er ein Zeichen setzen: "Wenn du für etwas eine Leidenschaft hast, musst du einen Weg finden, diese Leidenschaft weiterzuführen." Sein letzter Auftritt in Birmingham war nicht nur ein bewegender Abschied, sondern auch ein großer Erfolg für den guten Zweck – gemeinsam mit anderen Musikern sammelte er über 190 Millionen Dollar für wohltätige Organisationen.

Ozzy, der aus einfachen Verhältnissen im britischen Birmingham stammte, prägte mit Black Sabbath eine ganze Generation und schrieb Musikgeschichte. Als mehrfacher Grammy-Gewinner und Hall-of-Fame-Mitglied erreichte er weit mehr, als er sich je erträumt hatte. In dem früheren Gespräch mit People Magazine erinnerte er sich an seine Kindheit in den Nachkriegsjahren, als er davon träumte, seinem kleinen Viertel zu entkommen. Er verriet: "Ich würde gerne für die Arbeit, die ich mit Black Sabbath gemacht habe, in Erinnerung bleiben. Ich bin so stolz auf die Musik. Aber ehrlich gesagt, allein erinnert zu werden, wäre für mich schon eine Leistung."

Getty Images Ozzy Osbourne, Rockmusiker

Getty Images Kelly Osbourne, Ozzy Osbourne und Sharon Osbourne

